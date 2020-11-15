孩子也加入運動。

疫情 前，在健身 房辦了健身卡，一周會去健身三次左右。健身房除了提供各種健身器材和課程，還有專門給孩子玩樂的玩具室，可以算是我們全家一個特殊的放鬆場所。

孩子跟著學舞蹈動作。

健身房在疫情初期關閉了一段時間，現在開始小規模重啟，但是我們還是不敢在疫情期間冒險，特別是帶著孩子。長時間困在家裡的後果就是感覺身體酸痛和疲勞，而且心情受到了影響，或多或少有些沮喪。

看到全家人這樣的情況，平時不愛運動的先生馬上提出了「在家健身」的計畫，希望改善全家人的身心。

先生的健身啞鈴。（圖皆為作者提供）

使用家用健身房

首先我們購買了維他命D，因為缺少戶外的日照，所以需要及時補充維他命D來促進小腸黏膜細胞對鈣和磷的吸收。

我們早先在裝修地下室的時候，就購買了簡易的健身器材，但是一直閒置在家裡。感覺只有去了專業的健身房才有動力；所以我們知道，如果沒有一個規律的計畫，我們可能又是懶得在家健身。

我們制定了兩套方案，首先是每個人都做些簡單的有氧運動。例如我和先生喜歡騎一個小時的自行車，婆婆會做拉伸運動。全家人盡可能在同一時間運動，這樣可以互相鼓勵和營造健身房的氛圍。

由於太久沒有運動，一開始我根本沒有辦法堅持一個小時的運動量。不停地抱怨：「都是疫情害我們這麼痛苦，心情不愉快，也沒有辦法出去旅遊。」先生為了鼓勵我，開玩笑說：「我都這麼胖了，還能堅持。抓緊健身，等疫情結束，漂亮的出門逛街買包。」我聽到這幾句話，像是充滿了電量，一邊騎車一邊高喊：「逛街，買包，逛街，買包！」婆婆看到我們的互動也欣慰地說：「這次疫情因禍得福，平時你們都沒有這麼積極的運動。」

使用家裡健身器材。

第二個方案就是參加自己喜愛的課程。先生會從網路上找一些免費的燃脂課程。因為是錄播，他可以下班後或者上班前隨時健身，一場大汗淋漓後，整個人都神清氣爽了。我特別喜歡跳舞，可是水平真心不怎麼樣。疫情前害羞不想在外面教室參加課程，所以專門在家裡裝了一整面的鏡子練習，這次居然派上了用場。

很多專業的舞蹈老師工作受到影響，他們選擇在家開設直播課程，學生人數不受限制，價格也相當優惠，我平時想參加的名師課程全部報上了名：動感熱辣的恰恰、優雅得體的芭蕾、時尚活力的嘻哈。最有意思的是孩子跟著我們運動，不知道從那節課學來的舞蹈動作，音樂一起，就跟著搖擺起來，樣子非常逗趣。

散步中認識社區

搬進現在的房子已經好幾年了，但是從來沒有好好了解過我們的社區。在社區小範圍散步，成了我們一家人少有的接觸外界的活動。在婆婆建議下，我們陪著她開始散步。和一開始在家健身的情況一樣，我們才走20分鐘就氣喘吁吁了，而經常散步的婆婆體力明顯比我們好很多。我時不時的提出疑問：「感覺很無聊啊，路邊只有樹和房子，不如家裡的健身器材有意思。」婆婆耐心和我說：「年輕人也應該接觸大自然和呼吸新鮮空氣的。還有年幼的孩子不能總是關在家裡。」我說，話是沒錯，就是感覺沒目的走路讓人打不起精神來。

婆婆指著一戶我們經過的房子說：「你知道嗎？這家人養了兩隻狗，男主人是退伍老兵。他夏天的時候都會坐在門口乘涼，和過往路人打招呼。」她又指著不遠處另外一戶人家：「那邊住的是我朋友，她家有兩個孫子。疫情結束後，你們可以帶孩子一起去公園啊。」我心想婆婆認識的人還真多啊，怪不得平時總有社區的鄰居給我們送自己種的蔬菜和幫助我們。

和鄰居家隔著一道木柵欄。

鄰居種的瓜果蔬菜。

我們慢慢的從20分鐘的路程走到了1個小時，有幾次為了看周圍新建的房子，來回走了快兩個小時。正如婆婆所說，我們在散步的過程中真正的認識了平時生活的社區。途中經過的路人遠遠問候彼此，熟悉的鄰居在正常社交距離下聊一聊最近生活的情況，言語間都相互打氣和交換一些購買生活用品的訊息。

我們散步時意外的發現，孩子幼兒園的同學居然就住在離我們不遠的地方。孩子看到同學激動的歡呼，講著只有他們聽得懂的語言，雖然不能來個大大的擁抱，但是他們歡呼雀躍的樣子，讓我們大人看了既開心又有些許的心酸。

還有一戶中年夫妻，先生在除草的時候和我們聊了起來，太太歡喜地告知，她先生平時非常忙，經常出國出差。這次成了他們一家人難得的相聚時光，一起吃早餐，一起陪孩子看電影，最妙的是先生還幫忙做家務和除草。她先生開玩笑說，「沒辦法，我在家太無聊了，只能苦中作樂。」

太太還給了我一個郵箱，告訴我社區以前一直有舉辦活動，讓鄰居們相互認識和幫助，希望疫情結束後，我們家也可以來參加。我時不時就會和婆婆交流，發現了解我們的社區後，對自己生活的地方更熟悉，也更喜歡了。如果不是出門散步，就不知道這麼多的有趣的見聞。

鄰居相約做瑜伽

我們家右邊的一家人是印度 裔的老師。先生喜歡種植一些小黃瓜和茄子，經常會給我們送來一些蔬菜；如果長到了我們的院子裡，就會讓我們自己摘來吃。太太是化學老師，常年坐在電腦前工作，肚子有了贅肉。看到婆婆偶爾坐在後院里拉筋和做瑜伽，主動詢問她方法，隔著木柵欄，她們透過小小的縫隙交流起了運動和養生。

最後相約每天在固定時間一起做瑜伽，看著兩位老人抱著瑜伽墊坐在院子裡練習的畫面，像是有了共同目標，積極去實現任務的隊友。印度太太告訴婆婆，平時工作的時候也不常運動，最多就是和孩子們到公園散步。孩子大了之後都到了外州工作，她就更加不鍛鍊了。肩頸隔三岔五的都會酸痛，學過推拿的婆婆給了她幾張台灣帶來的貼膏，還告訴她怎麼幫助自己疏通經絡。

印度太太像是報了正式瑜伽課程，成了我婆婆的粉絲。每次都積極到後院上課。但是有一次婆婆有事，叫我當了一次代課老師，我當然是不會瑜伽的，但我給鄰居太太介紹了我的一個健身神奇，叫做「磁鐵呼啦圈」，可以調節腰圍，呼啦圈上的磁鐵球會增加重量，更好的鍛鍊腰部力量和減脂，同時器材也比較輕，使用起來比傳統呼啦圈舒服。鄰居一家人嘗試了這個神器大呼過癮，還請我幫他們訂購兩個，一個自己用，一個給兒子留著。

磁石呼拉圈。

我們一家人總是互相提醒，在苦悶的日子裡，一定要積極的調整心態，其中最好的辦法是持續適當的運動和攝取維他命D。我們通過在家運動的計畫，一家人相處更融洽，大家還建立了共同的目標和計畫，每天起床都充滿了使命感和動力。也和社區的鄰居們有了更多的認識，不至於感覺是孤單的個體，大家都感同身受，一起努力度過這次的難關。