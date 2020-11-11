博士酒徒邱德夫 5問答破除威士忌迷思

邱德夫從事威士忌寫作15年，是知識型狂熱酒徒。（記者林俊良／攝影）

擁有美國 土木工程博士學位的知識型狂熱酒徒邱德夫，繼重量級著作「威士忌學」之後，再度用文字紀錄下他的「飲酒作樂的思辨之旅」，完成了日前上架的最新著作「酒徒之書：喝懂、喝對！威士忌老饕的敢言筆記」。

書名中的「敢言」，翻譯成白話就是「很敢講」的意思。酒商說：「80%的風味來自橡木桶」，但在邱德夫的新書裡，卻在這個句子的後面，加上了一個問號。

「酒徒之書」記錄了邱德夫這十多年來的思辨之旅。（記者林俊良／攝影）

酒商說：「我們的酒廠位在蘇格蘭高地」，邱德夫在書中卻說：「下一回酒友們再看到、聽到或讀到產區的種種，不需要存在風味、風格上的幻想，純粹只是酒廠所在的地理區位而已。」

酒商說：「我們使用來自湧泉的硬水」，邱德夫的看法卻是：「即便水源、水質可視為酒廠的重要指標，卻也無需過分強調。」

如果酒商的陳述不能盡信，我們該用什麼標準、什麼方法來品味威士忌呢？我們請到邱德夫針對五大酒友爭論不休的威士忌品味方式以及價值標準，進行快問快答；或許也能夠啟發你走上和邱德夫一樣的「思辨之旅」。

邱德夫說：「酒廠、酒商時常拿『消費者不需要知道那麼多』來作為搪塞，但是站在消費者的立場，我以為『需不需要』的問題，應該由消費者決定。事實上，就因為台灣 的威士忌愛好者對於知識的渴求，讓酒廠、酒商不得不作出反應，這也就是消費者的勝利。」

2015年赴蘇格蘭百富酒廠參訪。（圖：邱德夫提供）

Q1：品飲威士忌該不該搖杯子？

A：我個人是不搖。不搖的原因是因為，我喜歡威士忌在杯子裡面，隨著氧化的時間而發展出不同的香氣。所以威士忌倒出來之後，我基本上不會去動它。但若靜置一段時間之後，我發現香氣沒有什麼改變的話，我大概會稍微「轉」一下，讓酒液沾到杯壁，增加跟空氣的接觸。

邱德夫示範讓酒液沾到杯壁，以增加跟空氣的接觸。（記者林俊良／攝影）

我們看到很多威士忌大師會蠻劇烈地搖杯子，這是因為他們希望能夠在最短的時間之內，把所有的香氣分子都激發出來。不過當你在搖杯的時候，除了香氣分子之外，事實上也有很多的酒精，也會跟著被帶出來；我個人不喜歡搖杯，正是這個原因。我不喜歡太多酒精的刺激性。但若對於很習慣去嗅聞威士忌香氣，並且希望能夠在最短的時間內，擷取到香氣的大師們來說，基本上他們已經很熟悉酒精的刺激，所以他們可以無視酒精的干擾。但以一般人來說，應該是做不到的。

Q2：品飲威士忌要不要加水？要的話，該加多少？

A：我個人不加水。因為我尊重每一瓶酒，它裝瓶的酒精濃度。我們看到不同的酒廠，有不同的裝瓶酒精度，除了我們最常見的40％、43％、46％之外，還有一些很奇怪的數字，比如說45.8％之類的。酒廠一貫的講法就是，這是調酒師認為這是最能夠表現出他們酒廠特色的酒精度；在這種情況下，我完全尊重他們的說法，所以我不加水。

Q3：人的鼻子可以分辨出多少氣味？

A：坊間的說法是會有一萬種，但這是不太可能的。我們用來形容香氣的詞彙，通常是很不精準的；譬如透過生活經驗，我們說這是柑橘的香氣，但其實我們在生活中所聞到的，都是混合的香氣，而不是單一的香氣；光一個「柑橘」的詞彙之下，就可能包含多少不同的屬性？未經訓練的一般人，並沒有能力辨識出單一香氣。有一套俗稱「酒鼻子」的訓練嗅覺的工具，針對威士忌的那一套「酒鼻子」，包含54種單一香氣；如果你要問威士忌的氣味有多少種的話，不妨就當作是54種單一香氣吧。

邱德夫指出我們使用的氣味形容詞，都不是單一香氣，而是來自我們的生活經驗。（記者林俊良／攝影）

Q4：甜味在舌尖，苦味在舌根？

A：這個已經是持續一段很長時間的謬誤，早已被證實是無稽，但現在還是有部分講師在帶品酒會的時候會引述。在口腔裡面，平均每個人的舌頭上總共有6000～8000或甚至一萬個味蕾，每一個味蕾都能夠感受到酸、甜、苦、鹹的滋味；並非在特定的區域，會對特定的滋味特別敏銳。

Q5：是「單一麥芽」？還是「單一純麥」？

A：我完全尊重法規。事實上，為了有效保護蘇格蘭威士忌產業與消費者權益，從2009年起，蘇格蘭商標法已經禁止使用「Pure Malt（純麥）」這樣的字眼。

「Pure Malt」事實上是一個很含混的稱呼。在2002～2003年左右，蘇格蘭的卡杜（Cardhu）酒廠由於產量無法滿足需求，所以在產品中調和了來自其他酒廠的酒液，但卻在酒瓶與酒標上，仍然標示「Cardhu」與「Pure Malt」字樣，並且酒瓶與酒標都沒變。在這種情況下，消費者反彈的聲浪非常大，認為是欺騙消費者。這個事件很快就落幕，因為卡杜趕快收回產品，並且日後也不再這麼裝瓶了。

我不知道在台灣的市場，為什麼大家非常地習慣用「純麥」這個字眼？「純麥」其實比較是行銷用語，只是表示瓶子裡面，都是麥芽威士忌，沒有調入其他的穀類威士忌，如此而已。在台灣市場，標示「純麥」的酒款，瓶中酒液有可能是來自於好幾個不同的蒸餾廠。