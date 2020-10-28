星戰角色變成手鍊串飾 把「原力」戴上身

秋季魔幻系列設計融入許多傳承古老守護力量的象徵符碼。（圖：PANDORA提供）

站在光明一方或是投靠黑暗勢力？加入反抗軍同盟或是誓死捍衛銀河帝國？科幻史詩「星際大戰」系列描繪宇宙間相互抗衡的兩大勢力消長，在全球擁有無數忠實的粉絲。

今年秋季，以手鏈串飾風靡全球的丹麥國際珠寶品牌Pandora與盧卡斯影業（Lucasfilm）攜手合作，推出Star Wars™ x Pandora聯名系列，將充滿原力的符碼與角色化作可隨身攜帶的珠寶，讓原力可以隨時與你同在！

Star Wars™ x Pandora 聯名系列，將許多超人氣角色迷你化作串飾。（圖：PANDORA提供） Star Wars x Pandora限定系列限量珍藏版Pandora Shine「星際大戰」3D Logo串飾。（圖：PANDORA提供）

Pandora 聯名Star Wars™

Star Wars™ x Pandora聯名系列共推出10顆串飾、一條手鏈以及一顆獨家珍藏版串飾，集結「星際大戰」經典元素與知名角色。而全系列作品更有71%銀採用永續循環所得的銀材質打造，兼顧環保永續。

系列作品由Pandora設計師攜手盧卡斯影業（Lucasfilm）專業團隊共同合作，確保每件作品、每個元素細膩逼真、唯妙唯肖呈現，並貼近真實角色。「黑武士」造型串飾以925銀精心鑄造，染上黑色琺瑯，生動還原作品中超級反派渴慕原始黑暗力量的具體形象。

Star Wars™ x Pandora 聯名系列星際大戰「黑武士」造型串飾。（圖：PANDORA提供）

而光明力量則透過「莉亞公主」造型雙層吊飾展現。第一層是梳理著雋永雙邊盤髮造型的莉亞公主，第二層則以漸層的湛藍色琺瑯展現莉亞公主所處的無垠宇宙，扣環的部分搭配藍色鋯石點綴而成的點點星辰。分別象徵正義、原力光明面以及邪惡、原力黑暗面的藍色及紅色光劍吊飾，則以鋯石打造，背面更細膩鐫刻電影 經典台詞「May the force be with you （願原力與你同在）」，點出「星際大戰」核心精神。

Star Wars x Pandora限定系列星際大戰「莉亞公主」造型吊飾。（圖：PANDORA提供）

經典角色 化作精緻串飾

另一方面，深受全球觀眾喜愛的眾多角色也都化作討喜的造型串飾，包括俏皮可愛的機器人搭檔「R2-D2™」與呆萌感的「C-3PO™」，一個以細緻藍色琺瑯塗層呈現R2-D2™經典的藍白外殼，另一個則以鍍18k金呈現C-PO™的金色盔甲，兩個串飾頭部與四肢皆採可動式設計，讓角色更活靈活現。除了兩大討喜角色，還有在「星際大戰：原力覺醒」新加入的「BB-8™」機器人，以及韓索羅的好搭檔「丘巴卡」，尤其丘巴卡覆蓋全身的濃密毛髮與身上的立體皮帶等精緻細節，更彰顯Pandora精湛的工藝與設計。

Star Wars™ x Pandora 聯名系列星際大戰「R2-D2™」造型吊飾。（圖：PANDORA提供） Star Wars x Pandora限定系列星際大戰「丘巴卡」造型串飾。（圖：PANDORA提供）

除了「星際大戰」系列中身受歡迎的角色，由這個史詩電影延伸出的Disney+ 影集「曼達洛人」中，超人氣的「孩子（The Child）」也有造型串飾可供收藏，擁有原力、充滿好奇心且討喜的牠，以925銀細緻地形塑出長長的尖耳朵，並以墨黑琺瑯點綴水汪汪的大眼，可愛滿分。

Star Wars x Pandora限定系列星際大戰「The Child」造型串飾。（圖：PANDORA提供）

最後，以Pandora Shine鍍18K金手工鑄成的限量珍藏版「星際大戰」Logo串飾，期間限定僅販售至今年12月31日或售完為止。而完美襯托此系列串飾的925銀蛇鏈手鏈，釦頭上鐫刻「星際大戰」經典電影標誌。

法蒂瑪之手 象徵恩典善意

除了對星戰粉絲來說各種充滿宇宙「原力」的象徵，本季Pandora Passion系列也推出一系列以神祕主義為發想的全新作品，包含一款全新手鏈、串飾、耳環、戒指，從皎潔新月、閃爍星辰到「法蒂瑪之手」（Hand of Hamsa），釋放生命中的奧秘與宇宙潛伏的能量，為珠寶作品注入更多幸福與心靈意象。

法蒂瑪之手925銀吊飾。（圖：PANDORA提供）

五指併攏、掌心中盛著一隻眼睛的法蒂瑪之手，被認為能夠為配戴者招來福分，也象徵著生命中的恩典與善意。

Pandora選用925銀鑄造法蒂瑪之手，並鐫刻洞悉一切的眼睛以及環繞四周的星星、月亮、太陽圖騰，彷彿匯聚整個宇宙的力量，而心形串飾上象徵上帝法眼的「全知之眼」，散發保護力的光芒、具有免於災厄的寓意。另外還有象徵幸運的925銀馬蹄鐵，以及代表女性、神秘力量的新月意象打造出的耳環、戒指、串飾，都能為配戴者帶來正面的力量。

秋季魔力系列設計融入許多傳承古老守護力量的象徵符碼。（圖：PANDORA提供）

除此之外，經典圓片雙層吊飾則推出不同材質與彩色鋯石的配搭，不同色彩象徵不同能量的釋放。而一系列象徵家族溫暖情誼的心形串飾，則收納豐沛情感、隨身攜帶，其中925銀鑄造的心形家庭樹串飾，纏繞的枝葉，象徵著家族間的緊密羈絆。另有一款全新充滿現代感的Pandora Rose鎖鏈手鏈，點綴閃爍鋯石，可與既有款式手鏈混搭配戴出個人風格。

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