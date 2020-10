星戰角色變成手鍊串飾 把「原力」戴上身

秋季魔幻系列設計融入許多傳承古老守護力量的象徵符碼。(圖:PANDORA提供)

站在光明一方或是投靠黑暗勢力?加入反抗軍同盟或是誓死捍衛銀河帝國?科幻史詩「星際大戰」系列描繪宇宙間相互抗衡的兩大勢力消長,在全球擁有無數忠實的粉絲。

今年秋季,以手鏈串飾風靡全球的丹麥國際珠寶品牌Pandora與盧卡斯影業(Lucasfilm)攜手合作,推出Star Wars™ x Pandora聯名系列,將充滿原力的符碼與角色化作可隨身攜帶的珠寶,讓原力可以隨時與你同在!

Star Wars™ x Pandora 聯名系列,將許多超人氣角色迷你化作串飾。(圖:PANDORA提供) Star Wars x Pandora限定系列限量珍藏版Pandora Shine「星際大戰」3D Logo串飾。(圖:PANDORA提供)

Pandora 聯名Star Wars™

Star Wars™ x Pandora聯名系列共推出10顆串飾、一條手鏈以及一顆獨家珍藏版串飾,集結「星際大戰」經典元素與知名角色。而全系列作品更有71%銀採用永續循環所得的銀材質打造,兼顧環保永續。

系列作品由Pandora設計師攜手盧卡斯影業(Lucasfilm)專業團隊共同合作,確保每件作品、每個元素細膩逼真、唯妙唯肖呈現,並貼近真實角色。「黑武士」造型串飾以925銀精心鑄造,染上黑色琺瑯,生動還原作品中超級反派渴慕原始黑暗力量的具體形象。

Star Wars™ x Pandora 聯名系列星際大戰「黑武士」造型串飾。(圖:PANDORA提供)

而光明力量則透過「莉亞公主」造型雙層吊飾展現。第一層是梳理著雋永雙邊盤髮造型的莉亞公主,第二層則以漸層的湛藍色琺瑯展現莉亞公主所處的無垠宇宙,扣環的部分搭配藍色鋯石點綴而成的點點星辰。分別象徵正義、原力光明面以及邪惡、原力黑暗面的藍色及紅色光劍吊飾,則以鋯石打造,背面更細膩鐫刻電影 經典台詞「May the force be with you (願原力與你同在)」,點出「星際大戰」核心精神。

Star Wars x Pandora限定系列星際大戰「莉亞公主」造型吊飾。(圖:PANDORA提供)

經典角色 化作精緻串飾

另一方面,深受全球觀眾喜愛的眾多角色也都化作討喜的造型串飾,包括俏皮可愛的機器人搭檔「R2-D2™」與呆萌感的「C-3PO™」,一個以細緻藍色琺瑯塗層呈現R2-D2™經典的藍白外殼,另一個則以鍍18k金呈現C-PO™的金色盔甲,兩個串飾頭部與四肢皆採可動式設計,讓角色更活靈活現。除了兩大討喜角色,還有在「星際大戰:原力覺醒」新加入的「BB-8™」機器人,以及韓索羅的好搭檔「丘巴卡」,尤其丘巴卡覆蓋全身的濃密毛髮與身上的立體皮帶等精緻細節,更彰顯Pandora精湛的工藝與設計。

Star Wars™ x Pandora 聯名系列星際大戰「R2-D2™」造型吊飾。(圖:PANDORA提供) Star Wars x Pandora限定系列星際大戰「丘巴卡」造型串飾。(圖:PANDORA提供)

除了「星際大戰」系列中身受歡迎的角色,由這個史詩電影延伸出的Disney+ 影集「曼達洛人」中,超人氣的「孩子(The Child)」也有造型串飾可供收藏,擁有原力、充滿好奇心且討喜的牠,以925銀細緻地形塑出長長的尖耳朵,並以墨黑琺瑯點綴水汪汪的大眼,可愛滿分。

Star Wars x Pandora限定系列星際大戰「The Child」造型串飾。(圖:PANDORA提供)

最後,以Pandora Shine鍍18K金手工鑄成的限量珍藏版「星際大戰」Logo串飾,期間限定僅販售至今年12月31日或售完為止。而完美襯托此系列串飾的925銀蛇鏈手鏈,釦頭上鐫刻「星際大戰」經典電影標誌。

法蒂瑪之手 象徵恩典善意

除了對星戰粉絲來說各種充滿宇宙「原力」的象徵,本季Pandora Passion系列也推出一系列以神祕主義為發想的全新作品,包含一款全新手鏈、串飾、耳環、戒指,從皎潔新月、閃爍星辰到「法蒂瑪之手」(Hand of Hamsa),釋放生命中的奧秘與宇宙潛伏的能量,為珠寶作品注入更多幸福與心靈意象。

法蒂瑪之手925銀吊飾。(圖:PANDORA提供)

五指併攏、掌心中盛著一隻眼睛的法蒂瑪之手,被認為能夠為配戴者招來福分,也象徵著生命中的恩典與善意。

Pandora選用925銀鑄造法蒂瑪之手,並鐫刻洞悉一切的眼睛以及環繞四周的星星、月亮、太陽圖騰,彷彿匯聚整個宇宙的力量,而心形串飾上象徵上帝法眼的「全知之眼」,散發保護力的光芒、具有免於災厄的寓意。另外還有象徵幸運的925銀馬蹄鐵,以及代表女性、神秘力量的新月意象打造出的耳環、戒指、串飾,都能為配戴者帶來正面的力量。

秋季魔力系列設計融入許多傳承古老守護力量的象徵符碼。(圖:PANDORA提供)

除此之外,經典圓片雙層吊飾則推出不同材質與彩色鋯石的配搭,不同色彩象徵不同能量的釋放。而一系列象徵家族溫暖情誼的心形串飾,則收納豐沛情感、隨身攜帶,其中925銀鑄造的心形家庭樹串飾,纏繞的枝葉,象徵著家族間的緊密羈絆。另有一款全新充滿現代感的Pandora Rose鎖鏈手鏈,點綴閃爍鋯石,可與既有款式手鏈混搭配戴出個人風格。

