離婚請退錢、為民除害…結婚紅包創意賀詞笑翻網友

傳統習俗大多以紅包裝載結婚禮金，上頭書寫吉祥話以示祝福。Ingimage

結婚少不了的禮包不僅囊括了心意，更多的是賓客對新人的祝福，但結婚賀詞怎麼寫才能有新意卻使人傷透腦筋。一名網友希望能寫出厲害且印象深刻的賀詞，便發文求助，引起網友熱烈回應。

一名網友發文表示，受到好友的紅色炸彈攻擊，準備參加婚禮的原PO為表心意，想要寫個比較厲害的賀詞，讓新人能夠印象深刻，除了讓新人獲得祝福也能使凸顯創意與用心，便在看板上發問「各位有沒有不失禮又新潮的賀詞？有卦嗎？」

文章發出後網友紛紛腦力激盪，回覆更是令人捧腹大笑，「為民除害，犧牲小我」、「僅此一回，下不為例」、「千年恩怨，百年好合」、「離婚請退我錢」、「下次更大包」、「這包有毒」、「一炮雙響再接再厲」、「麻煩打統編」。

同時也有網友惡搞表示，「還好我離了」、「可惜不是我」、「新手禮包」、「回頭是岸」、「我下次再來」、「永浴『高雄』愛河」、「帽子戴好」。

但也有網友推薦樸實的字句或是搭配新人的姓名，「佳偶天成、鳳凰于飛」、「天作之合、永浴愛河、褔祿鴛鴦」、「我都依照兩方新人名字題賀詞給你參考參考」、「新人名字拿一字融進去」。