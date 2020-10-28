找回生活中的熱情 女人來場香氛小儀式吧！

Aesop室內芳香蠟燭，安撫心靈。圖／Aesop提供

每天忙碌的生活，總讓人喘不過氣來，許多女性更交錯在生活、工作、家庭間，該好好讓自己休息一下了。找個專屬自己的時間，放鬆一下，為自己準備一個貼心的小儀式，可以徹底放鬆，重新找回生活中的熱情與態度吧。

想要給自己來場香氛的小儀式，使用的用品當然很重要，以下三款物品，能帶給自己一場最棒的放鬆。

SABON推出香芒奇異果香氣系列產品，帶大家去旅行。圖／SABON提供

南國的度假勝地／SABON香芒奇異 果香氣

儀式建議

適合在陽光微微、徐徐微風的下午，坐在窗邊，擦著護手乳與薰香，來杯咖啡 與小說，彷彿來到南國度假。

今年想出國，恐是無望，那麼用香氣來場旅行吧！香氛品牌SABON新推出的「香芒奇異果香氣」，帶大家來到異國島嶼度假，在陽光下，漫步在沙灘，聞到海風的味道，伴隨著藍天，耳朵彷彿聞到棕櫚樹的沙沙聲，彷彿就是喝下一杯芒果與奇異果的混合味道。

全系列商品涵蓋沐浴油、身體磨砂膏、身體乳、絲綢身體乳、清爽保濕凝凍、洗手乳、護手霜、薰香組等，香味前調以梨與荔枝帶來果香味，接著是奇異果與芒果打造香甜清新感，充滿異國風情，最後的麝香調，給香氣帶來圓潤感，一用就能感受最棒的偽出國。

Aesop推出室內芳香蠟燭，充滿古希臘羅馬的天文感。圖／Aesop提供

夜空中的繁星／Aesop室內芳香蠟燭

儀式建議

選個清爽的夜晚，將室內的燈都關掉，點燃Aesop室內芳香蠟燭，喝杯暖心好茶或好酒，聞著喜愛的香味，放點輕鬆的音樂吧！

在靜謐的黑夜中，天空繁星閃爍，總能為我們帶來希望與光亮，如同在讓人安心的家中，若能點燃一盞散發芬香的蠟燭，更能安撫心靈。澳洲保養品牌Aesop終於推出室內芳香蠟燭，共有3款，以古希臘羅馬的天文學家為名。

Aesop創新總監凱特．福布斯（Dr. Kate Forbes）表示，3款蠟燭的概念來自「燭光之於星宿」，從古天文學與神話中找到靈感，希望能讓大家獲得平靜。

3款蠟燭分別是阿加尼斯芳香蠟燭，有著小荳蔻、丁香、金合歡帶來的辛香與花朵香氣，甚至帶點煙草味，取名源自古希臘首位女天文學家阿加尼斯Aganice。卡里波斯芳香蠟燭取名源自古希臘天文數學家卡里波斯，研究行星運動論，香味散發乳香、癒創木，搭配紫蘇，充滿的木質與活力的香味。

托勒密芳香蠟燭的名稱來自古希臘羅馬的天文學家托勒密Ptolemy，貢獻於在中世紀天文學中，香味是雪松、柏樹、岩蘭草交織而成的古老日本森林，帶來大地氣息。

bamford天空香氛室內擴香，聞了可以感受寧靜。圖／10/10提供

清新芬芳的小山丘／bamford天空香氛室內擴香

儀式建議

在陽光剛剛灑下的早晨，用香氣喚醒一天的活力，聞著咖啡香，裹著披肩，坐在窗邊看著陽光緩慢曬入，又是美好的一天。

英國 低調品牌bamford，以英國倫敦西北方郊區的科茲窩，被政府限令為「法定特殊自然美景區」，有著蜂蜜色石頭村屋，偌大無垠的草原與天空，隨著山丘的更迭帶來迷人的感受。

bamford的天空香氛室內擴香今年新推2款香氣，取名「晨曦」、「靜謐」，特別適合安撫心境，晨曦以荳蔻與乳香，平衡糖漬柳橙、茉莉與東方廣藿香，帶來最棒的居家放鬆；靜謐則以鈴蘭、琥珀與麝香結合，點綴了紫羅蘭與玫瑰，聞了感受寧靜。