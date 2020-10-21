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無懼年齡 潮穿搭

文／記者曾智緯
幾乎最新、最具話題的潮鞋，很快就會成為Alojz Abram的造型單品之一。(圖：Instagram)
幾乎最新、最具話題的潮鞋，很快就會成為Alojz Abram的造型單品之一。(圖：Instagram)

沒有人規定上了年紀就要穿得樸素，符合所謂的視覺年齡，因為不管是來自德國74歲的Alojz Abram先生，還是在台灣台中經營「萬秀乾洗衣店」年逾80歲的老夫婦，他們就靠著「潮穿搭」登上國際媒體，甚至搖身一變成為有著數十萬粉絲追蹤的人氣網紅。

74歲擁潮鞋 成指標時尚網紅

今年74歲的Alojz Abram老先生，定居在德國法蘭克福西南邊的美因茲城，在人口不到21萬的城市裡，卻在Instagram帳號上擁有近92萬的追蹤者。還曾登上多家時尚媒體的網路報導，原因就在於Alojz Abram的穿搭，完全顛覆眾人對於「老年人」的刻板印象。而他熱愛攝影的孫子Jannik Diefenbach發現Alojz Abram對街頭文化的喜愛與熱情之後，將其分享到全世界去，才讓大家都看到原來在德國的小城裡，有這麼一位熱中街頭穿搭的長者。

Alojz Abram(右)與暴紅推手的孫子Jannik Diefenbach。...
Alojz Abram(右)與暴紅推手的孫子Jannik Diefenbach。(圖：Instagram)

包括Alojz Abram曾在受訪時說過「即使住在法蘭克福附近，這裡的人們穿著也很無聊。我喜歡我的衣服流行的事實，當我和孫子談論這些街頭服飾時，我很喜歡這些品牌或服飾背後的涵義，包括起源與發展方式。」所以在Alojz Abram身上，便能見到許多如Supreme等街頭服飾品牌。但最讓粉絲津津樂道的還是他對於Nike潮鞋的熱愛，幾乎最新、最具話題的款式，很快就會成為Alojz Abram的造型單品之一，說他是指標時尚網紅，一點也不為過。

80歲翻玩舊衣 找新生活樂趣

在台中經營洗衣店超過一甲子的許秀娥與丈夫張萬吉，也曾受到美國有線新聞網CNN、英國廣播公司BBC以及紐約時報的爭相報導，他倆的新潮穿搭同樣受到矚目。和Alojz Abram一樣，能夠暴紅也是因為孫子突發奇想，看到年過80歲的爺爺、奶奶生活除了洗衣店就沒有其他重心，所以從今年5月底開始，把過去客人未領回的衣物，重新整理並搭配過，由許秀娥和張萬吉入鏡詮釋，意外掀起討論話題，短短不到半年，兩人在wantshowasyoung的Instagram帳號，累積了超過65萬的粉絲。

由張萬吉(左)和許秀娥一起詮釋的穿搭，衣物都是來自乾洗店中客人多年未取回的。(圖...
由張萬吉(左)和許秀娥一起詮釋的穿搭，衣物都是來自乾洗店中客人多年未取回的。(圖：Instagram)

在接受媒體採訪時，張萬吉也表示從14歲就開始經營洗衣店，雖然已經83歲了，「但我總告訴自己，我只是年紀大並不老，抱持一顆年輕的心，接受孫子提議翻玩舊衣上傳網路，也讓我們夫妻找到新的生活樂趣。」

不過，最令這對結髮超過半世紀的夫妻開心的是啟發別人思考，想要看起來時髦、生活過得有意思，年齡並不是障礙，照樣活出精彩。同時，根據紐約時報報導，在「萬秀乾洗衣店」於媒體上大量曝光後，才有客人想起未取的衣物，這是過去不曾發生過的事，也成為一個意外收穫。

「萬秀的洗衣店」Instagram帳號成立不到4個月就擁有約65萬粉絲。(圖：I...
「萬秀的洗衣店」Instagram帳號成立不到4個月就擁有約65萬粉絲。(圖：Instagram)

紐約時報 德國 台灣

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