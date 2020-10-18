捐出手邊閒置的中文書，可以成為其他人的精神食糧。

疫情 蔓延的幾個月時間裡，數以萬計的人們溫飽堪憂，甚至流離失所；每天看到這類新聞，讓人難過。我們普通小家庭可以做的就是整理出一些家裡的閒置物品，捐贈給需要幫助的人。我把這個想法告訴家人後，大家都很支持。

以往每年都是開車到固定的捐贈地點投放衣物之後，領取一張政府的稅表，用來減免一點稅。今年為了避免過多與外界接觸，我們決定以郵寄和投放回收箱的方法來捐贈物品。

社區接受居民捐贈衣物的大鐵皮箱。

清理好換季衣物

正好趕上入秋換季，全家人夏天的衣服可以整理出來。我快速地把自己和先生閒置的衣物分門別類，裝進白色的塑膠袋子裡。想著很快就可以把衣服整理完畢，先生走進臥室，隨手拿起一件淺藍色襯衫看了一下說：「這件衣服有一段時間沒穿過了，而且領口有一塊污漬，我們清洗乾淨再捐吧。」我隨口說：「沒關係的，捐過去他們可以自己洗一下再穿嘛。」先生立刻皺緊眉頭：「收到衣服的人可能沒有機會去清洗這些衣服，拿到就直接穿上了。何況我們是捐衣服，不是丟垃圾！」

先生並且從洗衣房拿出洗衣籃子，示意我把一些衣物重新清洗和整理。雖然先生的「指責」讓我很不開心，原本一番好意怎麼變成壞事了呢？但是想想捐贈的意義，除了給需要幫助的人送去物品，更希望他們可以感受到我們的一絲暖意。這些曾經我們自己也珍愛過的物品，為何不乾淨地送到下一個主人手裡呢？

經過清洗和烘乾後，我認真地檢查了每一件衣服，發現有破洞的地方，就用針線縫補起來。在這短短幾個小時的過程中，我覺得找到了當初自己剛買這些衣服的喜悅，像是在給家人用心的準備聖誕禮物。

社區就有好幾個捐贈衣物的回收站點，放著存儲衣物的巨大鐵皮箱子。離我家最近的是在附近高中的一個站點，我們開車到達時，發現周圍電線桿上貼著高中學生自己製作的海報—應該是一個慈善社團—上面簡單介紹如何整理和分類捐贈的物品，如果希望參加一些現場的慈善活動，還有他們的聯絡方式。拉開鐵板箱把手，我們把整理好的三包衣服輕輕放進回收箱子裡，感覺完成了一件愉快的任務，非常滿足。

孩子從捨不得，轉為高高興興捐出心愛的玩具。

引導孩子捐玩具

回家後，我們馬不停蹄地開始整理孩子的玩具。之前簡單的和兒子交流了捐贈的想法，希望他也參與到這個活動裡，孩子卻突然哭鬧了起來，並且抱著他平時最喜愛的幾個玩具不肯放手。一直嚷著，爸爸媽媽要搶走他的玩具給其他小朋友。看來牙牙學語的他似乎不能真正理解背後的含義。

我們快速整理完玩具的計畫不得已要暫緩片刻。先生抱著兒子溫和地講了很多道理：「你有這麼多玩具了，有的小朋友沒有玩具。我們可以送他們一些嗎？」兒子大聲回答：「不行！」先生繼續說：「你已經是大哥哥了，有的小嬰兒玩的玩具可以收起來給他們玩啊。對不對？」兒子大聲回答：「不行！」先生有點失去耐心：「你也想小朋友和你一樣開心對不對？我們把不玩的玩具給他們一些分享好不好？」兒子毫不留情地大喊：「不要，都是我的玩具！」

看著努力教育 孩子的先生，不知所措的一直解釋；又看著似懂非懂，哭得泣不成聲的兒子，我心裡只想著快一點完成這件事，對著孩子笑笑說：「我們來演聖誕老人，送小朋友一些玩具好不好？聖誕節你也會收到禮物哦！」兒子眨了眨眼睛，像是得到了一個振奮的消息，瞬間收住了眼淚，掙脫開先生的懷抱，開始四處尋找他想送給小朋友們的玩具。先生吃驚地看著我，似乎不認同我的教育方式，不過效果算是達到了。

孩子像是換了一個人似的，不知道是聽懂了道理還是期待新的玩具？他自己選出來的玩具都是他平時喜歡玩的玩具，有的玩具只玩過幾次，幾乎是全新的。我們怕他之後會反悔，一直追問他：「你確定要送這個玩具給小朋友嗎？」兒子像個懂事的小大人，用不流利的中文磕磕碰碰地說：「小朋友喜歡這個玩具，這個是消防車……小朋友玩這個好玩的……還有這個車。」

在兒子的協助下，我們很快整理出一小箱玩具。通過先生的好友推薦，我們選擇了一家叫Give Back Box的機構，在網站上填寫簡單的資料後，就會得到免費的郵資。這家機構目前和27家兒童機構合作，例如The Village Threads, Little Essentials, Big Brothers Big Sisters等。其中有一個項目很有趣——捐贈樂高的積木。網站介紹樂高是孩子們最喜愛的玩具之一，零碎的積木可以激發孩子們的創造力，還可以讓他們在玩樂中搭建希望的樂園！另外，我們也可以支付15元郵資，直接郵寄到指定捐贈的兒童機構。我相信兒子的玩具會順利傳遞到其他可愛孩子們的手裡。

傳遞圖書的力量

疫情期間長時間在家工作和生活，大家心裡難免會有焦慮和不安。這時候精神食糧是非常重要的，書就是最好的夥伴。朋友在馬里蘭州開了一家華人書屋，面積不大，裝修得倒很溫馨。書屋一層提供簡餐、Waffle餅和咖啡，都是客人們消磨時光的美味餐點。地下一層則是整面的書櫃，讓客人們可以選上幾本愛看的中文書，安靜地閱讀一整個下午。

雖然書店內的生意受到了影響，聽朋友說還是有書友會定期借圖書回家閱讀。中文圖書需要從海外運輸到美國 ，那麼書屋近期訂購新書會花費大量的時間和郵寄費用。和幾個同樣熱愛中文閱讀的朋友商量，我們決定抽時間整理出自己的中文書籍捐給書屋。那麼其他書友可以有更多的選擇，也希望他們可以在這段特殊時期，通過文字找到寄託和希望。

我在整理書籍的時候才發現，從學生時代開始，我就會陸陸續續買一些中文書帶回美國家裡，這些年累計起來也有一整面櫃子的書了。有的已經翻閱了很多遍，還有折角的痕跡；有的完全沒有拆封，還有一層塑料薄膜包裹著；學生時代的工具書，讓我想起徹夜趕功課的日子；剛進入職場的「新人小白」指導書，讓我不經意間笑出了聲音，想起自己有些笨拙的樣子；還有育兒和中式菜譜，都是遠方父母給我的關愛和牽掛。每一本書都有特殊的意義，居然讓我有點不捨得捐出去了，不過想到這些年文字給我帶來的力量，我也應該把這份力量傳遞給他人。

整理好了滿滿一大箱子的書，駕車前往書屋，一路上有很多感慨：這些捐贈活動，看似我們在幫助別人，其實自己心裡得到了極大的滿足和喜悅。這種感覺就像是在沙漠裡埋下了幾粒種子，即將變成一片生機盎然的綠洲。我們也會帶著孩子持續幫助他人，提高社會責任感和擔當。