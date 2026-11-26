歐洲太空總署（ESA）的希拉（Hera）探測器25日公布最新影像，顯示迪莫弗斯表面一側形成體育場大小的撞擊坑，目前在太空中翻滾。(ESA/路透提供)

AI摘要 文章摘要整理： ESA希拉號最新影像顯示，NASA DART撞擊後的迪莫弗斯表面出現巨大撞擊坑並持續翻滾，後續將進一步近距離觀測其結構與受損情況。

美國國家航空暨太空總署（NASA ）2022年以太空船撞擊小行星迪莫弗斯，進行首次行星防禦測試。歐洲太空總署（ESA）的希拉（Hera）探測器25日公布最新影像，顯示迪莫弗斯表面一側形成體育場大小的撞擊坑，目前在太空中翻滾。

路透社報導，NASA的「雙小行星改道測試」（DART）任務旨在驗證能否利用太空船改變天體軌道，太空船於2022年9月26日以時速約2萬2530公里撞上迪莫弗斯（Dimorphos）。迪莫弗斯是1顆長橢圓形岩質小行星，寬約151公尺，繞著直徑約730公尺的伴星迪迪莫斯（Didymos）運行。這對小行星目前距離地球約1億9350萬公里。

這2顆天體被歸類為近地小行星，但都不會對地球構成威脅。先前取得的資料顯示，DART成功改變迪莫弗斯的運行軌道，證明太空船有能力改變可能與地球相撞的天體軌道。希拉號如今正近距離觀察DART對迪莫弗斯本身造成的實際影響。

ESA希拉號任務科學家屈柏斯（Michael Kueppers）告訴路透社，迪莫弗斯遭撞擊的一側「如今幾乎完全被撞擊坑覆蓋，看起來就像小行星有一部分被撞擊削去；但與撞擊位置相對的另一側並未發現重大變化」。

這個大型撞擊坑幾乎覆蓋迪莫弗斯正面的整個表面。屈柏斯表示，迪莫弗斯如今正不規則地翻滾，系統周圍還有數百顆巨石漂浮。

體積約與小型汽車相當的希拉號，目前在距離這對小行星約25至30公里處進行觀測，預計下月將進一步接近至約13公里，以取得解析度更高的影像。

2027年1月，希拉號預定釋放2枚鞋盒大小的立方衛星（CubeSats），進一步接近這2顆小行星，以研究其內部結構等。

希拉號任務主管在柏林自然歷史博物館（Museum fur Naturkunde Berlin）的恐龍展廳公布最新影像，藉此提醒世人小行星撞擊的危險。6600萬年前的小行星撞擊曾造成地球生物大規模滅絕，恐龍也因此消失。

屈柏斯表示，外界原本已知DART成功撞擊迪莫弗斯並改變其軌道，但當時並不清楚這顆小行星本身受到什麼影響。

「我們必須調查撞擊造成的變化，並全面掌握小行星的特性，未來發現另一顆小行星可能撞上地球時，才能運用動能撞擊技術來應對」。