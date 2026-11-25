南韓19日的大學入學考試「大學修學能力試驗」（修能），全國發送了3次「緊急災難簡訊」，用警報聲抓出偷攜帶手機進考場的考生，不過仍有考生被查獲違規。圖為當日考場，非新聞當事者。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 南韓因稅務師與大學考試接連爆出AI作弊爭議，正由青瓦台主導改革考試制度，研擬嵌入提示指令、浮水印等防弊措施。

南韓 近期爆發稅務師資格考試AI作弊事件，加上大學修學能力試驗多起違規，南韓政府為此成立了「恢復考試公平性專案小組」，研擬各項具體措施，包括在試卷中嵌入提示指令、浮水印等。

日前有國家稅務師資格考試榜首考生坦承利用人工智慧（AI）作弊；19日的大學入學考試「大學修學能力試驗」（修能），全國發送了3次「緊急災難簡訊」，用警報聲抓出偷攜帶手機進考場的考生，不過仍有考生被查獲違規。

此外，一名法學適性測驗取得滿分的考生，因涉嫌利用AI在大學修學能力試驗及法學適性測驗中作弊，原訂19日接受公開驗證，卻於當天被發現陳屍於首爾一處旅館，引發社會關注。

隨著類似事件浮上台面，日前南韓總統李在明也指示，傳統方式已難以防範AI作弊，必須全面改革考試制度，並嚴懲違規者。

青瓦台今天表示，擔任青瓦台「恢復考試公平性專案小組（TF）」組長的秘書室長林光鉉，正全面推動制定防範利用AI及先進設備作弊的對策，並強調必須加快推動速度。林光鉉聽取各部會主管的共844項考試相關對策報告，並指示研議具實際成效的方案。

包括從源頭杜絕攜帶未經許可的物品進入考場，並透過在試卷中嵌入提示指令（prompt）及浮水印等方式，讓AI辨識考試內容並阻止其提供答案；推動立法提高作弊行為的處罰標準，包括限制應考資格10年等；為利事後查驗考試資料，將試卷保存期限延長5年，並採用數位方式保存考試資料。

林光鉉也向青瓦台所有首席秘書及秘書官下達指示，專案小組應隨時檢視各部會的推動情況，若出現難以解決的課題、預算與組織及立法問題，或機關間產生歧見，應立即由青瓦台專案小組討論並解決。

青瓦台也表示，作為中長期課題，面對AI時代正式來臨，應針對既有考試評量方式、如何確保公平性等展開研究，並為改善相關制度做好社會討論的準備。