坦克，示意圖。Image by Matias_Luge from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 英國65歲的米德收藏400輛坦克並經營租借生意，坦克曾用於電影、活動與烏克蘭救援，他也將收入再投入收藏，持續擴張這支坦克大軍。

現年65歲、擁有400輛「坦克大軍」的米德（Nick Mead）在英國北安普敦郡赫姆登（Helmdon）的農場經營「Tanks-a-Lot」，人們可以前來參觀並駕駛真正的坦克。

紐約郵報報導，米德從35年前開始收藏這些戰車，他表示，這些坦克被租用來進行各式活動，從音樂影片拍攝到烏克蘭 的救援行動。這些坦克多來自第二次世界大戰時期，其中部分曾出現在「玩命關頭6」（Fast and Furious Six）、「禁谷」（The Gorge）及「蜘蛛人：重生日」（Spider-Man: Brand New Day）等知名好萊塢 電影中。

米德說，儘管這門生意頗為賺錢，但他因熱愛這份事業，將所有收益又重新投入其中。他表示，他既不需要也不想從這門生意中獲取大量利潤，只希望樂在自己想做的事，「我非常快樂」。

米德擁有一些極為稀有且獨特的坦克，他表示，他不知道世界上還有哪個地方能讓人駕駛這些坦克。每天都有人向米德提供新的坦克，而他們則盡可能地多收購；他說，當開著坦克上路時，每個人都會向他揮手，「大家都喜歡坦克」。

米德小時候曾住在父親朋友家，他常在那裡的坦克上玩耍，他說，這份熱愛就是從那時開始的。

30歲時，米德曾看到幾輛坦克的出售廣告並試圖購買，但都未能如願。最後他以3600英鎊（約4720美元）的價格購得兩輛艾伯特（Abbot）自走砲。

之後，他接到一家公司來電，對方計畫籌辦一場以坦克為主題的商業活動，從此這門生意便如滾雪球般擴張。米德說，那次活動大獲成功，自此許多人爭相租用坦克，而僅靠兩場活動的收入就足以支付一輛坦克的費用。

米德表示，人們總說創業第一年會虧本，但他頭兩周就開始獲利了，「從未見過如此划算的生意」。

米德的400輛坦克中，包括一輛坦克靈車和一輛坦克禮車，他最近還曾載著國會議員法拉吉（Nigel Farage）乘坐這輛禮車。

他的坦克服務涵蓋單身派對、單身女郎出遊、倫敦坦克觀光、葬禮、廣告、音樂影片、電影拍攝、寫真等各類活動。他也曾載過許多名人，包括名模娜歐蜜·坎貝兒（Naomi Campbell）、音樂家比爾·貝利（Bill Bailey）、演員哈里·希爾（Harry Hill）等。

米德表示，如果將他所有的坦克全都派上用場，價值將達數十億，但當它們鏽蝕在田野間時，實在難以估算其價值。這些坦克也開放給一般大眾駕駛，他說，這有助於它們持續運轉。

米德不斷買進賣出這些坦克，通常在一個月後燃料快用完時便會處理掉大部分，這樣他就不用再購買燃料了。

這批坦克還曾被派往烏克蘭協助人道救援。米德指出，戰爭爆發時，每天都有5名烏克蘭人打電話給我，還有更多人親自前來；他擅長讓坦克保持運轉，並且已將許多改裝成傷患後送車輛。

這位前肉舖老闆表示，他不會向任何非具備專業技術且在業界有人脈者推薦這項職業，因為這些坦克的維修工作十分棘手。

所有收藏中，米德最鍾愛的是二戰時期的「虎式坦克」（Tiger Tank），被譽為「世界上最經典的戰車」。他還擁有一座裝滿古董槍械的軍械庫，最早可追溯至1700年代，此外還有手榴彈和火箭筒。

米德對這份事業充滿熱愛，因此暫無退休計畫，他預計再過20年，屆時兒子艾希禮（Ashley）將可接手。