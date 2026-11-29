愛知縣知多半島的離島「篠島」，罕見地出現吻仔魚破紀錄的漁獲量大爆發。(圖／AI生成)

AI摘要 文章摘要整理： 日本海水暖化造成青森扇貝歉收、愛知篠島吻仔魚卻大豐收，呈現同一片海洋下的兩極變化。

氣候變遷 與海水暖化 正悄悄改變日本 人的飲食。據日媒FNN報導，日本重要的扇貝生產地青森縣，因海水升溫導致扇貝苗大量暴斃，產量雪崩式暴跌，市場上幾乎看不見生鮮扇貝，餐廳被迫改用北海道的冷凍產品，甚至只能忍痛下架。

但是，在愛知縣知多半島的離島「篠島」，卻罕見地出現吻仔魚破紀錄的漁獲量大爆發，呈現悲喜交加的反常生態景象。素有「日本第一吻仔魚之島」美名的篠島，今年漁獲量已大幅超過去年全年總和，更是前年同期的三倍之多。當地漁民笑稱這是「甜蜜的負荷」，過去出海往往需要五小時，現在僅僅出海兩小時，船艙就被擠得滿滿裝不下，數量多到漁民捕到手軟，忍不住呼喊「拜託別再來了」。

為了防止吻仔魚的市價崩跌，漁會實施限時捕撈以抑制出貨量。當地的海鮮專賣店則趁勢大方加料，端出堆得像小山般的增量生鮮吻仔魚大碗丼飯，大氣回饋饕客。

愛知縣水產試驗場分析，這場破紀錄大豐收的主因在於海域中負責產卵的成年日本鯷魚數量大增、產下大量魚卵，加上水溫變化促使浮游生物蓬勃生長，提供了源源不絕的食物。同一片海洋在暖化衝擊下，東北產地慘陷缺貨寒冬，愛知離島卻因洋流與生態鏈改變意外帶進滿艙財富，這場海水升溫引起的變化，也成了全球海洋生態的最新縮影。