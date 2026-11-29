朴茨茅斯水務公司正在英國南部港市朴茨茅斯附近，興建哈文特灌木叢水庫。(取材自臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 英國受氣候變遷影響，冬雨夏乾使各地陷入缺水壓力，政府因此加速推動30多年來首批新水庫建設，作為未來供水與調節降雨的關鍵措施。

隨著全球氣候變遷 ，極端天氣現象更加頻繁劇烈，長久以來以多雨聞名的英國也出現缺水危機。當地正在加緊興建30多年來首座新水庫，政府並已核准在2050年底前興建9座大型水庫。

中央社引述法新社報導，英國今年夏季飽嘗破紀錄高溫，儘管隨著冬季來臨雨水增多，一些地方仍為乾旱所苦。根據英國環境署（Environment Agency）的資料，截至本月中旬，英格蘭幾乎全境仍處於乾旱狀態，部分地區更列為嚴重乾旱。

此外，英國現有水庫目前蓄水量僅達容量的60%，比歷來同期平均低19個百分點。

如此情勢對英國決策當局構成更長遠挑戰，因為隨著人口增加及資料中心等高耗水產業成長，需水若渴的情況將更嚴重。

根據英格蘭去年發布的「國家水資源架構」（National Framework for Water Resources），在水資源不足壓力下，到了2055年英國每日供水缺口可能達到50億公升。

英國朴茨茅斯水務公司（Portsmouth Water）執行長泰勒（Bob Taylor）表示，當地連續經歷乾旱和酷暑後，水務業已意識到缺水挑戰的規模。

他指出，問題不只是全年降雨量多少，而是雨下在什麼時候；現在冬季雨量愈來愈多，夏季卻愈來愈乾燥，「沒有水庫就無法把劇烈降雨儲存起來，留待其他時候使用」。

英國政府除了已批准新建九座水庫，為了改善數十年來境內水利建設投資不足情況，去年也已放寬規畫法規來加速案件。目前計畫興建的水庫未來合計每日可為英國增添6億7000萬公升供水。

朴茨茅斯水務公司正在英國南部港市朴茨茅斯（Portsmouth）附近興建目前全國唯一動工中的新水庫，這座哈文特灌木叢水庫（Havant Thicket Reservoir）最終容量將達87億公升，有助確保數十萬人供水。

泰勒表示，這座水庫預計將在2032或2033年啟用。這將是1992年以來英格蘭首座啟用的新水庫，使其成為英國水資源策略轉變的旗艦計畫之一。