日本沖繩縣的世界遺產「首里城」2019年遭大火焚毀，經近四年修復後，正殿修復完畢。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 沖繩首里城正殿在2019年大火後歷經近4年重建，依史料復原龍飾、金龍柱與康熙御筆，同時加強防火設備後重新開放。

日本 沖繩世界遺產 首里城2019年10月31日遭遇大火，正殿、北殿及南殿等木造建築付之一炬。歷經近四年修復，正殿終於重現昔日風華。日本政府日前舉行修復完畢儀式後，正式對外開放。此次修復參考新發現的琉球王國史料，重現重達1公噸的龍形脊飾、金色龍柱及精緻刺繡，重現王室氣派，並全面強化防火設備。

▲ 影片來源：youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

日本放送協會（NHK）報導，首里城14世紀後半興建，曾是琉球王國國王處理政事及舉行儀式的皇城。琉球王國歷時450年，直到1879年遭日本兼併。首里城1933年獲指定為國寶，二次大戰期間遭美軍摧毀，1992年重建，2000年列入世界遺產。

首里城歷經多次火災，2019年大火造成三座主要殿宇全毀，殿內多件歷史文物也遭焚毀。起火原因至今未明，沖繩縣第三方委員會研判可能與電器設備故障有關。

★參史料 還原18世紀原貌

日本中央政府與沖繩縣政府合作重建，2022年11月啟動正殿工程，中央負責主體建築，縣府負責製作雕刻、紅瓦等建材，主體工程今年9月底完成。修復團隊以重現18世紀原貌為目標，參考新發現史料及高解析度舊照片。沖繩電視台報導，工程期間縣府收到各界善款，總額約61億日圓(約3900萬美元)。

琉球朝日放送報導，修復團隊自2023年3月起修復正殿屋脊上的龍形脊飾。龍形脊飾寬約3.4公尺、高約1.6公尺，重達1公噸，每條龍須拆分成200多個零件製作，再到屋頂組裝。工程也由資深技術人員指導，讓年輕雕刻家及陶藝家承襲傳統工藝。

NHK報導，正殿一樓寶座上方懸掛的刺繡垂飾，採用「琉球古刺繡」技法製作，讓龍等圖案呈現立體效果。二樓則是王族及女官等少數人才能進入的空間，寶座中央矗立一對金色龍柱，黑漆扶手以傳統漆器技法「沉金」製作，後方並懸掛中國皇帝贈予的康熙御筆匾額「中山世土」。

★防火災 新增灑水等設備

鑑於2019年火災教訓，正殿新增灑水設備、防煙垂壁及防火門。琉球新報報導，日前修復完畢儀式由內閣官房長官木原稔等官員出席。沖繩縣知事古謝玄太表示，正殿修復是重要里程碑，但北殿、南殿及中城御殿等周邊設施仍將繼續重建。首里城公園重新開放，遊客須事先預約才能進入正殿參觀。

日本沖繩縣的世界遺產「首里城」正殿修復完畢，龍形脊飾重達1公噸。(視頻截圖)