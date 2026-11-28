「巴掌格鬥」打出流量 選手打到眼球破裂、腦出血死亡引爭議
巴掌格鬥以高衝擊、易上鏡的特性在社群平台暴紅，但接連出現重傷與死亡案例後，外界質疑其以娛樂換取選手健康代價過高。
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巴掌格鬥以高衝擊、易上鏡的特性在社群平台暴紅，但接連出現重傷與死亡案例後，外界質疑其以娛樂換取選手健康代價過高。
站著不動讓對手狠甩巴掌竟然也能成為一項「運動」？這項名為「巴掌格鬥」（Power Slap）的掌摑格鬥賽近年在網路暴紅，選手不能閃躲或格擋，只能輪流朝對方臉頰出掌。儘管比賽曾造成眼球破裂，甚至腦出血死亡等嚴重傷害，主辦單位仍積極擴張，甚至宣稱未來有望成為全球最受歡迎的運動。
據「衛報」（The Guardian）報導，「巴掌格鬥」由終極格鬥冠軍賽（UFC）負責人懷特（Dana White）於2022年創立。比賽分為3至5回合，選手每回合各出掌一次，挨打後有1分鐘恢復時間，約半數賽事以擊倒對手分出勝負。
這項運動專為短影音時代打造，YouTube訂閱人數已突破400萬，TikTok追蹤者更超過900萬。然而，美國腦傷協會呼籲立即停止賽事，認為這種無法閃躲的攻擊對腦部極度危險。
今年7月，30歲英國選手羅賓森（Louis Robinson）在塞爾維亞出賽，一巴掌將對手打倒，造成對方口腔血管破裂、鮮血直流，最終因無法止血而中止比賽。更驚人的是，這類比賽甚至還曾造成選手死亡。2021年，波蘭選手瓦爾恰克（Artur Walczak）在比賽中腦出血，數週後不治。今年另一名選手哈格（Jake Hager）則遭打到眼球破裂、視網膜剝離，經兩次手術才保住部分視力。
儘管接連傳出嚴重傷亡事件，「巴掌格鬥」的人氣仍持續攀升。創辦人懷特甚至看好它成為全球最受歡迎的運動，但在觀眾為每一次擊倒歡呼的同時，這項以承受重擊為賣點的比賽，也讓外界質疑，為了娛樂效果，選手要付出的健康代價實在太高了。
巴掌格鬥是一種雙方站定、輪流朝臉頰出掌的賽事，選手不能閃躲或格擋，每回合各出掌一次，挨打後有 1 分鐘恢復時間，常以擊倒分勝負。 因為它要求選手承受無法防禦的重擊，已出現眼球破裂、視網膜剝離、口腔血管破裂與腦出血死亡等案例，美國腦傷協會也呼籲立即停止賽事。 這項賽事很符合短影音傳播節奏，YouTube 與 TikTok 追蹤數都很高，擊倒瞬間容易吸睛，主辦方也持續擴張並宣稱有望成為全球最受歡迎的運動。
精華 FAQ
巴掌格鬥是一種雙方站定、輪流朝臉頰出掌的賽事，選手不能閃躲或格擋，每回合各出掌一次，挨打後有 1 分鐘恢復時間，常以擊倒分勝負。
因為它要求選手承受無法防禦的重擊，已出現眼球破裂、視網膜剝離、口腔血管破裂與腦出血死亡等案例，美國腦傷協會也呼籲立即停止賽事。
這項賽事很符合短影音傳播節奏，YouTube 與 TikTok 追蹤數都很高，擊倒瞬間容易吸睛，主辦方也持續擴張並宣稱有望成為全球最受歡迎的運動。
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