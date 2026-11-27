56歲英國泳將搏命長泳荷莫茲海域 籲重啟航道、清理戰火汙染
英國耐力泳將皮尤在荷莫茲海峽完成15公里長泳，藉此呼籲停止衝突、重啟航道，並清理戰火導致的海域汙染。
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英國耐力泳將皮尤在荷莫茲海峽完成15公里長泳，藉此呼籲停止衝突、重啟航道，並清理戰火導致的海域汙染。
英國一名耐力泳將為凸顯「戰爭對環境造成的毀滅性後果」，在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）水域長泳，並呼籲重新開放這條水道，同時清理海峽內的汙染。
中央社引述法新社報導，現年56歲、擔任聯合國環境規畫署（UN Environment Programme）「海洋贊助人」的皮尤（Lewis Pugh）在個人網站發文寫道：「油輪、天然氣運輸船與其他商船日復一日遭到攻擊。這場戰爭對環境造成的後果將持續好幾個世代。」
日前，皮尤花了3天時間在荷莫茲海峽靠近阿曼海岸的水域游泳，藉此向外界傳達訴求。
11月16日，他才下水短短半小時，幾公里外就有一艘油輪遇襲；他在游泳期間還發生了其他攻擊事件，導致船隻起火燃燒。
皮尤從阿曼的穆桑達姆半島（Musandam Peninsula）出發，繞行同屬阿曼的荷莫茲角（Cape of Hormuz）部分海域，總計完成15公里長泳。
伊朗位於海峽另一側，這條水道最窄處僅39公里寬。今年2月美國與以色列發動空襲引爆衝突後，伊朗便開始封鎖這條水道，並鎖定區域船隻發動攻擊。
皮尤說：「荷莫茲海峽遠遠不只是一條重要航運路線，它也是我去過最美的地方之一。」他表示：「海豚、海龜和儒艮都生活在這片水域，這是世界偉大的自然奇景之一。」
皮尤過去也曾高調在南極洲、北極與紅海進行長泳，倡議讓河流保持潔淨，使人類能安全游泳與捕魚。他補充道：「我的訴求很簡單：停止戰鬥、開放海峽、清理汙染。」
他希望凸顯戰爭對海洋環境的毀滅性後果，並透過在荷莫茲海峽長泳，呼籲國際社會重啟這條重要水道，同時清理當地因衝突造成的汙染。 皮尤從阿曼的穆桑達姆半島出發，繞行荷莫茲角部分海域，靠近阿曼海岸完成全程，總計游了15公里，並花了3天時間完成。 報導指出，油輪、天然氣運輸船與其他商船頻遭攻擊，甚至有船隻起火；海峽內也因此受到汙染威脅，且伊朗已在衝突升高後封鎖相關水道。
精華 FAQ
他希望凸顯戰爭對海洋環境的毀滅性後果，並透過在荷莫茲海峽長泳，呼籲國際社會重啟這條重要水道，同時清理當地因衝突造成的汙染。
皮尤從阿曼的穆桑達姆半島出發，繞行荷莫茲角部分海域，靠近阿曼海岸完成全程，總計游了15公里，並花了3天時間完成。
報導指出，油輪、天然氣運輸船與其他商船頻遭攻擊，甚至有船隻起火；海峽內也因此受到汙染威脅，且伊朗已在衝突升高後封鎖相關水道。
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