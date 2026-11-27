斯洛伐克舞團在日本神社鳥居跳舞拍攝短影片遭日本網友撻伐，駐日大使館緊急出面道歉。(取材自Ｘ平台)

AI摘要 文章摘要整理： 斯洛伐克舞蹈團在東京根津神社拍攝熱舞影片惹議，遭批評不尊重宗教文化後，使館與舞團先後道歉並刪片平息爭端。

斯洛伐克舞蹈團「Čarovné Ostrohy」近日在日本 東京根津神社拍攝跳舞影片，因舞者在鳥居間大跳舞步，引發日本網友強烈不滿，批評此舉不尊重當地宗教文化。事件持續延燒，斯洛伐克駐日大使館 於日前公開致歉，並要求舞團刪除影片，試圖平息爭議。

綜合日媒報導，舞蹈團今年9月曾赴東京及京都演出，近日將一段成員在東京文京區根津神社跳舞的影片上傳社群媒體 。畫面中，多名舞者在狹窄的參道及鳥居之間排成隊形，隨著音樂做出高抬腿、跳躍、拍手及旋轉等幅度較大的舞蹈動作，影片曝光後迅速引發爭議。

報導指出，根津神社以境內綿延排列的「千本鳥居」聞名，是當地重要的宗教場所，也是信徒參拜及遊客造訪的景點。日本網友認為，神社是莊嚴的祈禱空間，並非供外國遊客拍攝社群影片或進行表演的舞台。有人更以教堂作為比喻，質疑若在教堂內做出類似行為，同樣會被視為失禮。

爭議擴大後，斯洛伐克駐日大使館緊急發布聲明，表達歉意，表示已要求舞蹈團刪除影片，同時澄清Čarovné Ostrohy是獨立舞蹈團體，並不隸屬斯洛伐克政府。

舞團隨後也透過Instagram發文致歉，解釋拍攝影片的原意是希望呈現日本的美麗風景，並無意冒犯當地文化，更不希望影響日本與斯洛伐克之間的友好關係。

值得注意的是，根津神社官方網站早已明確規定，禁止在未進行祭祀或參拜的情況下，單純為拍攝目的使用神社場地。目前尚不清楚舞團拍攝前是否取得神社同意。

事件也再次凸顯，跨國文化交流除了展現自身特色，更應事先了解並尊重當地宗教規範與公共禮儀，否則原本希望傳遞美好的作品，也可能演變成文化衝突。