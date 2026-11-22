沖繩首里城於22日舉行正殿復修竣工典禮。（取材自X平台＠T_Ibayashi）

AI摘要 文章摘要整理： 沖繩首里城正殿歷經修復後重新亮相，重達1公噸的龍形脊飾與琉球古刺繡等細節同步重現，並納入新史料提升還原度，同時加強防火設備，重建工程仍未完成。

日本 沖繩縣內的首里城2019年慘遭焚毀，歷經修復後今天再度亮相：重達1公噸的龍形脊飾，以及重現琉球王國時期的精緻刺繡與金色龍柱將重新與世人見面。修復團隊也納入新史料，讓這座世界遺產更加貼近昔日原貌。

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首里城多次蒙難 2019年起火原因仍不明

首里城在14世紀後半於琉球王國時期興建，作為琉球國王的皇城，在被日本兼併前，琉球國王會由中國皇帝冊封。據首里城公園管理中心內的介紹，已知最早在明朝洪武5年（公元1372年）朱元璋就派人赴琉球冊封，最後一次是清同治5年（公元1866年），由翰林院檢討趙新擔任清廷冊封正使。

時事通信社報導，首里城在15世紀到18世紀期間，3度遭遇火災。包含2019年的火災在內，曾經5度付之一炬。

首里城1933年被指定為國寶，在二次大戰期間曾被美軍摧毀。1992年正殿修復後，其他建築物陸續修復，西元2000年首里城城址與沖繩縣內其他的城址登記為世界遺產，並成為沖繩一大觀光熱點。

位在那霸市的首里城於2019年10月31日遭遇暗夜惡火，均為木造的正殿、北殿、南殿被焚毀，殿內許多琉球王國時代以來的藏品也被燒毀。

目前仍無法判定具體的起火原因，沖繩縣的第三方委員會研判肇因可能是電器設備出狀況。

修復納入新史料 進一步提高還原度

「沖繩時報」報導，2019年的火災過後，日本中央與地方合力展開重建作業：由中央負責正殿主體建築，沖繩縣政府則運用復興基金，負責製作裝飾雕刻、紅瓦等建材。工程於2022年正式啟動，並於今年9月底完成主體工程。

這次修復以重現18世紀原貌為目標，這也是1992年修復工程的依據。同時，修復團隊納入新發現的史料，以及參考經過高解析度處理的舊照片研究成果，進一步提高重現的精確度。

此次復原工程也加強防火設備：除了在正殿內部設置灑水設備，也新增防止火勢蔓延的防煙垂壁及防火門。

沖繩電視台（OTV）報導，工程期間，縣府收到各界的善款，總額約61億日圓。

內閣官房長官木原稔今天也出席在首里城正殿前的「御庭」舉辦的正殿修復完畢儀式；沖繩縣知事古謝玄太在儀式期間表示，「這是重要的里程碑，但並不代表首里城重建工程就此結束，北殿及南殿的重建工作，以及中城御殿等周邊設施的作業，今後仍將持續進行。」

龍形脊飾體積龐大 每條龍部位逾200個

琉球朝日放送（QAB）報導，修復團隊於2023年3月起著手修復首里城正殿屋脊上的守護神龍形脊飾。龍形脊飾寬度約3.4公尺、高度約1.6公尺、重量約1公噸。由於龍形脊飾體積龐大，每條龍必須拆分成200多個部位製作。各零件燒製完成後，再於正殿屋頂上組裝。

此次復原工程為了將傳統技術傳承給下一代，特別由參與1990年代復原工程的技術人員負責指導。沖繩縣當地的年輕雕刻家及陶藝家也參與其中。

日本放送協會（NHK）報導，首里城正殿日前開放給日媒參觀。

一樓為國王處理政事及舉辦儀式的空間，中央擺設著國王的寶座。懸掛在寶座正面上方的刺繡裝飾品「垂飾」，採用參照琉球王國時期服飾復原的「琉球古刺繡」技法製作，讓龍等圖案呈現立體感。此外，原本在首里城燒毀前只有單一顏色的玻璃裝飾珠，如今也改為5種顏色。

正殿2樓的中間也擺著寶座，不過2樓只限王族及女官等少數人進入。氣氛與1樓不同，而且裝飾更加華麗。2樓的寶座中央，矗立著一對金色龍柱，周圍環繞的扶手以黑漆為底，並以傳統漆器技法「沈金」精心製作。

寶座後方懸掛著中國皇帝贈予的漆器匾額，是寫有「中山世土」的康熙御筆，這塊匾額的顏色由原本的朱色改為黃色。

首里城正殿明天中午過後將對外開放，遊客必須事前預約才能入內。