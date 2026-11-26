義大利市區圓環眾多且標線常模糊不清，當地駕駛高度仰賴默契與人類直覺切入車陣。圖為交警在義大利羅馬威尼斯廣場指揮交通。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 義大利核准特斯拉輔助駕駛系統臨時上路，並以羅馬複雜路況實測展示功能，但網友認為當地狹窄石板路、圓環與混亂車流才是真正考驗。

義大利 交通部宣布正式批准特斯拉 （Tesla ）輔助駕駛系統（Assisted Driving）上路，領先德國、法國與西班牙。然而，相較於官方的樂觀期待，媒體與網友則認為義大利混亂的市區交通，將對這套美國研發的AI系統帶來「地表最嚴苛的壓力測試」。

中央社報導，根據義大利交通部發布的新聞稿，經過技術檢驗後，義大利汽機車管理局已向特斯拉核發臨時許可證，成為繼荷蘭、丹麥、比利時、芬蘭等國之後，歐盟第12個批准該系統的國家。義大利副總理兼交通部長薩爾維尼（Matteo Salvini）強調，這項決定象徵義大利朝向智慧交通邁出重要一步，同時也會將公民安全放在首位。

為了展現系統實力，特斯拉官方歐洲帳號也在社群平台X釋出實測影片。畫面顯示，一輛特斯拉行駛在羅馬市中心歷史街區與羅馬競技場周邊的複雜路況中，駕駛全程雙手離開方向盤，車輛仍能自行完成轉向、變換車道並順利通過大型圓環。

儘管官方釋出的畫面看似游刃有餘，但這則消息仍在義大利網路社群引發熱烈討論與各種「地獄哏」調侃。由於義大利各大古城的市區交通向來以混亂聞名，不少網友在新聞底下留言笑稱：「如果特斯拉能活著開出拿坡里市中心，馬斯克應該直接頒發畢業證書」、「AI 算力再強，算得出來前面那台偉士牌下一秒要從左邊還是右邊超車嗎？」

網友分析，義大利市區之所以被稱為自動輔助駕駛的「大魔王關卡」，主要有四大原因。首先是千年古蹟與狹窄石板路，羅馬、佛羅倫斯等歷史城區的街道原本多為馬車設計，不僅路幅極窄、盲彎多，路面鋪設的傳統玄武岩石板（Sanpietrini）顛簸不平，對車載攝影機與感測器的穩定度是一大考驗。

義大利拿坡里狹窄且鋪設傳統石板路的街道。（歐新社資料照片）

其次是「無標線多線道」的魔幻圓環。義大利圓環數量龐大，且許多地面標線早已因年久失修而模糊不清，當地駕駛長年仰賴「默契」、喇叭聲與眼神交流在圓環中切入切出，這種高度依賴人類直覺的潛規則，對遵循標準化邏輯的演算法而言極具挑戰。

第三則是無孔不入的二輪車流與小型車。在義大利街頭，速克達機車與Smart、Fiat 500等小型車習慣在車陣縫隙中靈活穿梭，加上隨興穿越馬路的行人，路況變數幾乎每秒都在刷新。最後，在部分南部城市（如拿坡里），交通號誌與讓路標誌有時被視為「僅供參考」，並排停車甚至三排停車更是家常便飯，迫使車輛必須頻繁跨越雙黃線繞道閃避。

對此，義大利交通部也在核准令中重申法規底線，強調即便開啟輔助駕駛系統，駕駛人仍須對行車安全負起全責，必須隨時將雙手放在方向盤上、保持專注並準備隨時介入接管。這場「矽谷頂尖 AI」與「義式隨興駕車哲學」的正面交鋒，究竟誰能勝出，全世界都在拭目以待。

羅馬等義大利歷史城區街道狹窄且盲彎眾多，對自動輔助駕駛的感測器是一大考驗。圖為義大利羅馬競技場一景。（歐新社資料照片）