菲歐娜是許多人心目中的堅韌象徵。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 辛辛那提動物園河馬菲歐娜誤食遊客掉落毛帽後不治，因手術風險過高無法開刀，引發當地與全球粉絲哀悼，園方也提醒遊客勿亂丟物品。

美國辛辛那提動物園（Cincinnati Zoo）9歲人氣河馬菲歐娜（Fiona）誤吞遊客意外掉入棲地的針織毛帽，經過約2周搶救仍不幸死亡。園方事後解剖發現，毛帽卡在牠的小腸深處，獸醫曾評估手術可能性，但考量河馬體型及傷口癒合風險，認為進行大型開腹手術無異於判牠死刑，最終只能採取支持性照護。

辛辛那提動物園園長傑尼克（Dave Jenike）20日表示，「我們沒想到會是這樣的結局。菲歐娜一直奮戰，直到再也撐不下去。」

菲歐娜是早產兒，以牠為主角的書籍「拯救菲歐娜」呈現牠的生命故事。（美聯社）

菲歐娜是早產兒 動物園輪班照護

菲歐娜的生命故事曾感動全球。牠2017年出生時體重僅29磅（約13公斤），是園方有紀錄以來體重最低的早產河馬，當時牠幾乎無法走路，也無法長時間站立吸吮母乳。園方因此組成「菲歐娜團隊」，24小時輪班餵食與照護，幫助牠克服重重難關，菲歐娜也成為許多人心目中的堅韌象徵。

然而，意外奪走了菲歐娜，通常一隻河馬可以活到50歲左右，相較之下，菲歐娜生命稍縱即逝。

菲歐娜於19日死亡後，辛辛那提動物園迅速出現臨時追思區，民眾陸續送上鮮花與手寫卡片。其中一張卡片寫著：「菲歐娜永遠是我們的寶貝。」有民眾形容，牠在當地人心中的地位，猶如英國已故黛安娜王妃。

前往動物園悼念的民眾哈基（Amy Hackey）表示：「我原本以為牠會撐過去。」隨著悼念物品不斷增加，她感嘆：「我覺得這會成為我們這裡相當於黛妃 的事件。」她以1997年因車禍猝逝、引發全球哀悼的英國黛安娜王妃作比喻，形容菲歐娜對當地社區的重要性。

菲歐娜過世後，辛辛那提動物園設立追思區，現場擺放民眾留下的手寫悼念卡片。（美聯社）

為什麼不能開刀？跟河馬的皮膚有關

動物園表示，一頂針織毛帽意外進入菲歐娜的棲地，而後被牠誤食。園方動物健康主任溫寧格（Mike Wenninger）表示，獸醫曾嘗試透過上下消化道內視鏡尋找異物，但都無法觸及毛帽。解剖結果顯示，毛帽位於菲歐娜的小腸中段，距離胃部最後一個區段約25英尺（約7.6公尺），距離腸道末端約50英尺（約15公尺）。

溫寧格指出，除了支持性照護，沒有其他治療方式有成功機會。

曾參與菲歐娜病例諮詢的邁阿密動物園副獸醫、河馬專家弗拉克（Gabriella Flacke）表示，普通河馬皮膚異常厚實，雖然有助於隔絕外界環境及保護身體，卻也讓手術切口難以癒合。對菲歐娜這樣體型的河馬而言，進行長距離開腹切口可能造成致命後果。

菲歐娜還有一個沒見過面的男朋友

菲歐娜還有一段跨越千里的戀情。聖安東尼奧動物園的河馬提摩西（Timothy）自2018年起便被園方送做堆，團隊協助這對河馬透過書信與禮物傳情，提摩西甚至曾安排墨西哥流浪樂團為菲歐娜慶生。

菲歐娜離世後，聖安東尼奧動物園以提摩西的口吻發布告別信，稱菲歐娜是牠見過最美麗的河馬，雖然兩人從未真正面對面相見，但牠會永遠留在自己的心中。信中寫道：「我可能從未親口說過『我愛你』，但請知道，我確實愛你。我們大家都是。」

菲歐娜離世後，全球粉絲紛紛在社群平台表達哀悼。牠的主要照護員溫蓋特（Jenna Wingate）也在Instagram發文，形容自己彷彿失去家人、朋友，以及生命中最特別、最具改變力量的動物。

她寫道：「我總覺得我們是一起長大的，我常常想到，等我退休時，牠或許還會陪在我身邊，想到這裡就會微笑。」

溫蓋特表示，家中掛著菲歐娜的照片，櫥櫃裡有印著牠圖案的馬克杯，衣櫃裡也有相關T恤，「我們永遠不可能忘記牠，但我不知道，無論走到哪裡，都會看到牠的身影，我們該如何從這些回憶中得到慰藉。」

她最後深情形容：「牠是包裹在河馬身上的魔法。」

2018年，遊客與1歲的菲歐娜合照。（美聯社）

遊客參觀動物園 別再亂丟東西了

弗拉克指出，動物園河馬因誤吞異物而死亡並非罕見案例。她表示，自己知道全球各地動物園至少發生過十多起類似事件，有些河馬突然生病死亡，解剖後才發現腸道遭球類或兒童玩具等異物阻塞。

她解釋，河馬等水生動物對水中突然出現的物體往往會產生好奇，進而查看甚至吞下異物。動物園希望遊客能近距離觀察動物，但也因此增加物品意外掉入棲地的風險。

美國獸醫協會主席昆門（Jennifer Quammen）提醒，遊客應妥善保管個人物品、遵守安全圍欄規定，避免將可能造成危險的物品帶入動物棲地。她表示，看似無害的東西，對動物而言可能造成毀滅性後果。

辛辛那提動物園表示，園區仍正常開放，但河馬棲地「河馬灣」（Hippo Cove）暫時關閉至周末，以便照護團隊整理情緒及處理相關事務。

辛辛那提動物園內，民眾聚集在河馬菲歐娜的追思區悼念。（美聯社）