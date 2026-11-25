AI摘要 文章摘要整理： 哥斯大黎加記者羅德里格斯長期揭發毒販與政客涉毒，近日在首都郊區遭人當街槍殺，檢方正調查是否與其報導及職業殺手有關。

哥斯大黎加51歲記者羅德里格斯（Camilo Rodríguez）長期揭露毒販及政治人物涉嫌販毒，生前曾遭死亡威脅，卻未停止調查報導，近日竟在光天化日下遭人當街槍殺。檢方懷疑兇手可能是職業殺手，案件也可能與他的揭弊報導有關，目前正進一步調查。

據衛報報導，羅德里格斯經常公開指控毒品犯罪分子及政治人物涉及毒品交易。他日前在首都聖荷西 郊區一條主要公路上遇襲，當時正值下午交通尖峰時段，槍手在眾目睽睽下開槍，羅德里格斯身中多槍，當場喪命。

檢方調查發現，案發現場留下多處彈痕，犯案手法疑似職業殺手所為。哥斯大黎加檢察總長迪亞斯（Carlo Díaz）表示，羅德里格斯生前曾向當局通報遭到死亡威脅，但當時拒絕接受警方保護。迪亞斯懷疑，槍殺案可能與他過去揭露的事件有關，但目前尚無確切證據，也未公布嫌犯身分。

總統費南德茲（Laura Fernández）透過影片譴責暴力行為，表示對這起謀殺案感到憤怒。她強調，不論羅德里格斯過去發表過什麼內容，殺害記者都是對國家言論自由的嚴重傷害。迪亞斯也指出，任何企圖透過暴力讓人噤聲的行為，都是民主社會不能容忍的。

這是哥斯大黎加25年來首起記者遇害案件。上一次類似事件發生於2001年7月，廣播節目製作人梅迪納（Parmenio Medina）也在聖多明哥附近的公路上遭到槍殺，與此次案件地點相近。

哥斯大黎加過去被視為中美洲治安相對穩定、民主制度健全的國家，但近年國際販毒集團活動擴大，暴力犯罪日益嚴重。2013年至2023年間，當地凶殺率增加1倍，此後僅略有下降。這起記者當街遇害案，不僅引發新聞工作者安全疑慮，也凸顯毒品犯罪對哥斯大黎加社會秩序及言論自由構成的威脅。