日本女子杉野美子40歲離婚時身無分文，58歲離職後開始環遊世界，66歲創辦「大人環遊世界學院」，親身驗證任何年紀都能重新開始。(取材自臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 杉野美子在40歲離婚後從零打拚，歷經求職受挫與過勞，終於50歲取得教師資格，58歲更辭職環遊世界，返國後出書並創辦學院鼓勵長者追夢。

人生重新開始，永遠不嫌晚。日本 66歲婦人杉野美子，40歲離婚時身無分文，錢包僅剩60日圓(約0.4美元)，求職又遭25家公司拒絕。為了生活，她一周7天身兼10份工作，甚至因過勞3度暈倒，仍堅持自學，50歲考取小學教師資格。58歲時，她帶著520萬日圓積蓄辭職環遊世界，返國後出書、演講，還創辦學院，鼓勵更多長者實現夢想。

據日媒日刊SPA!報導，杉野美子來自福岡縣北九州市，父親是公司社長。她畢業於國立大學，曾在大型資訊科技企業工作，25歲結婚後辭職當全職主婦，育有2名兒子。

38歲隨丈夫搬到鄉下夫家，40歲開始與公婆同住，卻因生活習慣及價值觀不同，長期遭受批評，甚至因此罹患憂鬱症，最後在家人勸說下決定離婚。

離婚後，杉野美子接連被25家公司拒絕，甚至因大學學歷遭面試官質疑，認為無法安排她從事倒茶等工作。所幸第26次求職終於獲聘，擔任會計，稅後月薪僅10萬日圓(約630美元)，扣除房租後，每月生活費只剩5萬日圓(約315美元)。

她回憶，曾在超市看中1盒特價63日圓的絞肉，卻因錢包只有60日圓，只能站在店前發愣。當時主要靠前夫分給她的白米及朋友送的蔬菜度日。

為了維持生計，也避免自己胡思亂想，杉野美子把行程排得密不透風，除會計工作，還兼任餐廳接待、化妝品及郵購業務、育兒支援，以及輔導拒學高中生，最多同時做10份工作，卻因長期過勞3度暈倒。

人生轉機出現在她到小學協助有發展障礙的學童。老師發現她經常利用工作之餘自學，鼓勵她考取教師資格。她籌得11萬日圓學費，報讀大學遠距課程，每天凌晨4時至7時讀書，終於在50歲取得小學教師資格，2012年首次站上講台。

不過，她始終只能擔任一年一聘的非正式講師，3次報考正式教師都在面試落選。58歲時，她決定不再等待，帶著520萬日圓積蓄辭職，花約1年完成首次環遊世界之旅。

如今66歲的她已將旅程寫成書，並創辦「大人環遊世界學院」，親自擔任校長。面對外界質疑年紀大了還環遊世界是否太瘋狂，她笑說：「是啊，我是傻瓜，傻勁和魯莽才令人生快樂。」她認為，只要累積生活中的小幸福，任何年紀都能重新開始。

日本女子杉野美子40歲離婚時身無分文，58歲離職後開始環遊世界，66歲創辦「大人環遊世界學院」，親身驗證任何年紀都能重新開始。(取材自臉書)