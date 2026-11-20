航班示意圖，非新聞事件圖。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 卡達王室專機在瑞士伯恩機場降落時遭遇35節強風，機身劇烈搖晃後以螃蟹式降落著地，所幸平安完成降落。

卡達王室專機本周稍早在瑞士 降落時，遭遇極端強風襲擊，飛機在接近跑道時劇烈搖晃，最後被迫以驚險的「螃蟹式降落」（Crab Landing）方式著陸，整個過程被拍下並在網路曝光。

根據「PEOPLE」報導，影片顯示，當時背景可見白雪覆蓋的山脈，飛機在強陣風中試圖降落，機身卻不斷受到側風吹襲，偏離原定航線。隨著飛機逐漸接近跑道，機翼一度上下劇烈晃動，飛行姿態相當不穩定。

就在接觸跑道前，飛機機身明顯向側面傾斜，以近乎橫向的角度觸地，所幸最後順利降落，並在減速過程中逐漸調整機身方向，恢復正常行駛姿態。

▲ 影片來源：Instagram＠matts_aviation_channel（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這段影片由飛機觀察者兼航空愛好者馬蒂亞斯．漢尼（Matthias Hänni）拍攝。他平時透過Instagram帳號@matts_aviation_channel，分享特殊的飛機降落畫面及航空相關內容。

漢尼11月18日在Instagram發布這段影片，並指出當時陣風風速最高達35節，約每小時40英里（約64公里）。根據貼文說明，這架飛機是卡達王室專機機隊（Qatar Amiri Flight）旗下的空中巴士，當時正降落在瑞士貝爾普（Belp）的伯恩機場（Bern Airport），漢尼並說，「飛行員表現太精彩了。」

根據卡達王室宮廷11月18日發布的新聞稿，卡達國家元首塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani）當天曾前往瑞士伯恩，訪問瑞士國會。