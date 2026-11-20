羅馬交通繁忙。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 義大利批准特斯拉輔助駕駛上路，成歐盟人口最多4大國首個核准國，並以羅馬複雜市區交通作為最新實測場景。

義大利 交通部今天宣布批准特斯拉 （Tesla ）輔助駕駛（Assisted Driving），成為歐盟人口最多的4大國之中，第一個批准該系統的國家，領先德國、法國、西班牙。不少義媒形容，義大利混亂的市區交通將成為這套系統最嚴苛的試煉場。

▲ 影片來源：X平台＠Teslarati（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

特斯拉的官方歐洲帳號也在X平台釋出影片，畫面顯示特斯拉在羅馬市中心歷史街區與競技場週邊複雜路況中，駕駛全程雙手離開方向盤，車輛自行完成轉向、變換車道與通過圓環。

義大利交通部發布新聞稿指出，經過技術檢驗後，義大利汽機車管理局已向特斯拉輔助駕駛系統核發臨時許可證，義大利是歐盟第12個批准該系統的國家。其他核准國家包括荷蘭、立陶宛、愛沙尼亞、丹麥、比利時、斯洛維尼亞、克羅埃西亞、斯洛伐克、拉脫維亞及芬蘭。

交通部指出，特斯拉駕駛僅需透過更新軟體，就可在車輛上啟動輔助駕駛系統，在義大利各城市的市區也能使用該系統，自動調整方向盤和車速，按照設定路線行駛、通過十字路口或變換車道。

不過交通部強調，即使執行特斯拉輔助駕駛系統，開車者仍需對駕駛安全性負責，包括必須隨時將雙手放在方向盤上，注意路況，並隨時準備介入。

此一核准令是臨時性的，因為必須遵循歐盟創新技術審批程序，有效期限至2029年4月10日。歐盟法規允許成員國在各自境內認可該系統，因此義大利交通部得以授權該系統在義大利道路使用，歐盟整體評估則仍在進行中。

義大利副總理兼交通部長薩爾維尼（Matteo Salvini）強調，這項決定象徵義大利朝向「未來交通」邁出重要一步，並將公民安全放在首位。