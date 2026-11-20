英國倫敦皮卡迪利圓環（Piccadilly Circus）戶外大螢幕16日公告，男星羅伯派汀森將接任下一代龐德。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 英國政府以羅伯派汀森接任007為梗宣傳青年就業計畫，幽默稱他要搶走9萬份工作，並引發網友與名人接力玩笑。

英國演員羅伯派汀森（Robert Pattinson）獲選為新任龐德 （James Bond）後，網路上掀起一波「搶工作」迷因熱潮，連英國政府也加入惡搞行列，將羅伯派汀森與政府創造的青年就業機會連結，笑稱他要一口氣應徵9萬份工作。

英國政府19日在官方Instagram發布貼文，宣傳今年8月宣布的青年就業保障計畫，並搭配羅伯派汀森飾演龐德的照片，配文寫道：「羅伯派汀森將申請青年就業計畫，搶走為年輕人創造的全部9萬個工作機會。」英國工作與退休金部也同步分享這則貼文。

這波玩笑源自羅伯派汀森獲選新任007後，社群平台湧現大量「他搶走別人工作」的迷因。由於他似乎是在選角過程後期才加入競爭，最終卻擊敗其他候選人勝出，網友紛紛調侃這位演員，怎麼可以又是蝙蝠俠，又是007。其中一句「人工智慧不會搶走我的工作，但羅伯派汀森會」，更獲得數百萬個讚。

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曾在「哈利波特 」系列電影飾演佛地魔的男星雷夫范恩斯（Ralph Fiennes），也加入這場玩笑。他先前聽聞羅伯派汀森獲選007時，曾表示「我仍然愛著丹尼爾克雷格」。當被問及HBO版「哈利波特」可能由誰飾演佛地魔時，他笑著回答：「也許他們會把這個角色交給羅伯派汀森。」

網友也對其他落選者表達同情，尤其是同樣傳出在選角後期加入候選名單的尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）。他不僅錯失007角色，過去也曾競逐超人等知名角色，因而成為迷因調侃的對象。