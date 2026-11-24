日本「貨櫃屋旅館」單人39元 8年展店145間 遠離車站仍吃香
日本貨櫃屋旅館HOTEL R9 The Yard八年開到145間，靠近國道與交流道、以親民房價和獨立房型吸引自駕客與商務客，並計畫2030年前擴至200間。
AI摘要
文章摘要整理：
日本貨櫃屋旅館HOTEL R9 The Yard八年開到145間，靠近國道與交流道、以親民房價和獨立房型吸引自駕客與商務客，並計畫2030年前擴至200間。
根據日媒「nlab itmedia」報導，不開在車站旁，專挑國道、交流道附近的「貨櫃屋旅館」，竟在八年內展店達145間。千葉縣企業「Develop」打造的「HOTEL R9 The Yard」，創下八成住房率與四成回頭客的紀錄。該旅館單人每晚6200日圓起（約38.95美元），雙人入住平日約8700至1.1萬日圓、假日約1.4萬日圓（約69至87.9美元），親民房價深受歡迎。
貨櫃屋旅館與一般旅館最大不同，在於「一櫃一室、獨立不共壁」。每間13平方公尺的貨櫃皆為獨立棟，車子可直接停房門口，自駕族與騎士免搬行李，親子客帶小孩也不怕吵到隔壁房。此外，從動工到開幕僅需八至九個月，遠快於傳統飯店的兩年工期。客房甚至能整棟搬遷至其他分店再利用，遇到天災時更可化身「救災旅館」支援災區。
平日九成住客為出差族，假日則吸引自駕家庭與重機騎士。不過日本網友實際入住後評價兩極：好評大讚房內附冷凍冰箱、微波爐及流理台，平板自助報到免面對面，免費附贈的冷凍牛肉抓飯更被封為「神級美味」。不過也有網友直言「各分店品質落差大」，部分緊鄰大馬路的分店車流噪音明顯，隔音與浴室大小仍有待改善。
即使面對雪國積雪與隔音等問題的挑戰，業者仍計畫在2030年前擴展至200間分店。這股打破「飯店必開車站前」原則的貨櫃旅宿旋風，正改寫日本郊區住宿版圖。
業者鎖定國道、交流道附近，方便自駕族與出差客直接入住，減少搬運行李的麻煩；再加上房價親民、施工快速，因此8年就展店145間，住房率也維持在高檔。 它採「一櫃一室、獨立不共壁」設計，每間約13平方公尺，車子可停在門口，住客能輕鬆入住。房內還有冰箱、微波爐等設備，自助報到也提升了便利性。 網友普遍肯定其便利與附設設備，免費餐點也常被稱讚，但部分分店有噪音、隔音與浴室偏小問題。業者仍計畫在2030年前擴至200間，持續拓點。
精華 FAQ
業者鎖定國道、交流道附近，方便自駕族與出差客直接入住，減少搬運行李的麻煩；再加上房價親民、施工快速，因此8年就展店145間，住房率也維持在高檔。
它採「一櫃一室、獨立不共壁」設計，每間約13平方公尺，車子可停在門口，住客能輕鬆入住。房內還有冰箱、微波爐等設備，自助報到也提升了便利性。
網友普遍肯定其便利與附設設備，免費餐點也常被稱讚，但部分分店有噪音、隔音與浴室偏小問題。業者仍計畫在2030年前擴至200間，持續拓點。
上一則
報復瑞士制裁兒童夏令營 北韓威脅關閉外交辦事處
下一則