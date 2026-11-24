蘇丹出土中世紀大教堂 規模超過白宮 具歷史意義
蘇丹北部舊東古拉出土一座中世紀大教堂原始地面，考古學家估計其規模甚至比白宮更大，並可能是努比亞與馬庫里亞最重要的教堂遺址。
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蘇丹北部舊東古拉出土一座中世紀大教堂原始地面，考古學家估計其規模甚至比白宮更大，並可能是努比亞與馬庫里亞最重要的教堂遺址。
考古學家在蘇丹北部舊東古拉出土一座中世紀大教堂最初的地面，教堂建築規模可能比白宮更大，這座耶穌大教堂可能是努比亞(Nubia)最大教堂，凸顯其建築與歷史意義。
紐約郵報報導，一支波蘭-蘇丹考古任務近日發現一道兩側牆壁高達36英尺的樓梯，沿著它可抵達耶穌大教堂(Great Church of Jesus)的原始地面。這座位於蘇丹古城舊東古拉(Old Dongola)的教堂，據推測可能是中世紀努比亞最大的教堂。
教堂最早於2021年被發現，但大部分仍埋在地下，考古學家只能經由這道樓梯抵達原始地面，「這棟建築比白宮更大，我們正計畫挖掘這處遺址」，蘇丹-波蘭考古任務負責人奧布武斯基說。
他並表示，這是中世紀馬庫里亞(Makuria)最大且最重要的教堂。馬庫里亞是西元6世紀基督教傳教士抵達後，沿尼羅河中游出現的三個王國之一。
這座教堂位於尼羅河東岸的舊東古拉，距現代東古拉東南約100英里，當地則以眾多古老教堂聞名。
奧布武斯基將這座教堂比作伊斯坦堡的聖索菲亞大教堂，後者是由拜占庭皇帝查士丁尼於537年建造。他說，透過空間規畫與建築技術，耶穌大教堂在中世紀努比亞與非洲東北部具有類似地位。
身兼波蘭地中海考古中心主任的奧布武斯基說，考古學家估計這座耶穌大教堂寬約154英尺、長187英尺。
考古學家在舊東古拉發現中世紀耶穌大教堂的原始地面，並透過一道高牆樓梯進入遺址。這座教堂大部分仍埋在地下，但已被視為極具建築與歷史價值的發現。 負責人指出，教堂規模估計寬約154英尺、長187英尺，整體比白宮還大，可能是中世紀努比亞最大的教堂，也被認為是馬庫里亞王國最重要的宗教建築之一。 它位於尼羅河沿岸的舊東古拉，反映中世紀努比亞基督教文明的繁榮。研究人員甚至將其與伊斯坦堡聖索菲亞大教堂相比，認為其空間規畫與建築技術具有同等級地位。
精華 FAQ
考古學家在舊東古拉發現中世紀耶穌大教堂的原始地面，並透過一道高牆樓梯進入遺址。這座教堂大部分仍埋在地下，但已被視為極具建築與歷史價值的發現。
負責人指出，教堂規模估計寬約154英尺、長187英尺，整體比白宮還大，可能是中世紀努比亞最大的教堂，也被認為是馬庫里亞王國最重要的宗教建築之一。
它位於尼羅河沿岸的舊東古拉，反映中世紀努比亞基督教文明的繁榮。研究人員甚至將其與伊斯坦堡聖索菲亞大教堂相比，認為其空間規畫與建築技術具有同等級地位。
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