接棒JR東日本Suica(西瓜卡)的第二代形象角色紫兔子，以86萬152票，擊敗橘色松鼠。(取材自X平台)

AI摘要 文章摘要整理： JR東日本公布Suica第二代形象角色，由獲得86萬票的紫色兔子接班，預計明年4月1日取代陪伴日本25年的Suica企鵝。

陪伴日本 民眾搭車、購物長達25年的「Suica企鵝」即將光榮退休 ，JR東日本日前宣布，交通IC卡Suica(西瓜 卡)第二代形象角色正式出爐，由一隻紫色兔子從三個候選角色中脫穎而出，以超過86萬票的高人氣勝出，預計明年4月1日接棒。

朝日新聞報導，JR東日本今年9月公開三款新角色設計，邀請民眾上網票選心目中的Suica新代言人。歷時約兩周的投票吸引大批民眾參與，總票數高達166萬4399票，其中紫色兔子拿下86萬152票，擊敗橘色松鼠，以及背著鼴鼠小包的神祕橘色生物，成功搶下第二代Suica形象角色寶座。

負責原始設計的插畫家世戶宏明表示，選擇兔子作為設計原型，是希望塑造一個能夠傾聽周遭聲音、朝向未來躍進的角色。至於角色身上的紫色，則是結合象徵「安心」的藍色與象徵「感動」的紅色，希望透過兩種顏色的融合，傳達新角色的理念。

由知名放送作家小山薰堂擔任主席的評選委員會，也對紫色兔子給予高度評價，認為「具有極強的視覺衝擊力，令人印象深刻」，並指出「(新角色)具備前所未有的新鮮感，具有長久受到大眾喜愛的潛力」。

有趣的是，紫色兔子才剛亮相，就已經在日本社群平台引發熱烈討論。由於牠獨特的紫色外型，日本網友替牠取了「毒兔子」的暱稱，相關關鍵字甚至登上社群平台X的熱門趨勢。

紫色兔子投票勝出後，不少支持者興奮留言「我就知道毒兔子一定會贏」，還有人將牠與關西世博的官方吉祥物「脈脈」相提並論，笑稱「西有脈脈，東有毒兔子」，讓這隻尚未正式命名的Suica新吉祥物，意外先靠「毒兔子」的外號在網路上爆紅。

至於新角色的名字。JR東日本開放民眾透過特設網站投稿命名。評選不會單純以投稿數量決定，而是綜合考量名稱由來及背後寓意，最終結果預計在明年3月31日的新舊角色交接典禮上揭曉。

西瓜卡自2001年問世以來，已成為日本民眾日常生活不可或缺的交通支付工具，目前包含手機版Mobile Suica在內，發行數量已突破1億2000萬張，由插畫家坂崎千春設計的Suica企鵝，也從第一天起就陪伴乘客，圓滾滾的身形與呆萌表情，早已成為日本鐵道文化的經典象徵。

隨著JR東日本積極推動Suica轉型，希望讓服務從搭車、購物支付進一步融入日常生活各種場景，品牌形象也將迎來世代交替。陪伴日本人1/4世紀的企鵝即將說再見，未來這隻紫色兔子能否延續前輩的超高人氣，也成為外界關注焦點。