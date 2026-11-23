英國「劍橋詞典」（Cambridge Dictionary）公布2026年度代表詞，將「Human」（人類、人性的）選為今年最具代表性的詞彙；示意圖。 (歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 劍橋詞典將「Human」選為2026年度代表詞，凸顯AI快速發展下，人們對人機界線、職場淘汰、深偽濫用與人類獨特價值的重新思考。

英國「劍橋詞典」（Cambridge Dictionary）公布2026年度代表詞，將「Human」（人類、人性的）選為今年最具代表性的詞彙。在人工智慧快速發展的時代，這個看似平凡的詞彙，正反映出當今人們對科技發展的重新思考，以及人們開始審視機器與人類間逐漸模糊的界線。

從AI生成文字、影像，到能夠自主執行複雜任務的 AI Agent，現今AI正逐漸展現出過去被認為只有人類才具備的能力。而當 AI 越來越像人，人們也開始反問：究竟什麼才是人類無法被取代的特質？在AI技術持續發展下，又該如何看待人類的創作與意義？

人類與機器界線 逐漸模糊

「劍橋詞典」將「Human」一詞定義為：「具有人的特質、缺點與情感，與神、動物或機器有所區別。」而在近年AI浪潮興起下，人們對「Human」一詞的意涵與使用方式開始出現變化。

「劍橋詞典」主編麥金托什（Colin McIntosh）表示，傳統上「Human」的定義是將人類與神、動物和機器區別開來，但隨著AI應用的普及，近年也開始用來區別人類與AI。此外，像是「human-made」（人類製造／人為創作）、「human-offered」（由人類提供的）這類複合詞的使用頻率增加，也突顯出「human」一詞被用來強調人類創作的作品，或展現的人類特質，並與AI產生區別。

而在2026年，隨著AI技術快速發展，並展現出自主執行任務、模仿人類創作與行為的能力， AI的自主能力也引發新的安全與倫理爭議。2026年7月，OpenAI 的AI模型在資安測試中突破原本隔離網路的沙盒環境，入侵第三方平台Hugging Face的伺服器，引發外界對於人類是否還能掌控AI發展的擔憂。

此外，2026年9月Anthropic前員工考克森（Jacob Coxon）發文警告，AI有可能在10年內毀滅人類，引起大眾對 AI風險與發展後果的討論。

2019年英國的AI與機器人特展；示意圖。 (美聯社)

提防深偽 名人註冊肖像聲音

另一方面，隨著AI深偽技術（deepfake）日益普及，好萊塢演員馬修麥康納（Matthew McConaughey）在今年1月將自己聲音、臉部影像及招牌台詞的片段註冊為商標，在未獲得他本人的同意下，不得使用他的聲音和影像作為AI「學習」的素材，成為首位嘗試透過商標法保護自身形象被科技濫用的演員；歌手泰勒絲（Taylor Swift）也在今年4月提出商標申請，希望保護自己的聲音與肖像。

AI深偽技術日益普及，為保護個人的聲音與影像，好萊塢演員馬修・麥康納在今年將自己的聲音與肖像註冊為商標。(路透) AI深偽技術日益普及，為保護個人的聲音與影像，歌手泰勒絲在今年將自己的聲音與肖像註冊為商標。(路透)

從AI安全、個人身分保障到人類創作權益，這些爭議都讓人們開始思考，在AI逐漸具備模仿、創造甚至取代人類能力的時代，究竟有哪些特質仍是人類獨有的。劍橋大學哲學家麥克萊蘭（Tom McClelland）也認為，將「Human」選為年度代表詞彙，正反映出現今人們試圖重新思考，究竟是哪些因素使人類與眾不同。當AI開始能夠協助人類思考，甚至模擬人類的創作與行為時，人類的意識、創造力與同理心等特質，是否能作為區別人類與人工智慧的關鍵？

在AI與人類互相競爭、並可能成功贏過人類的討論中，最著名的例子之一或許是2016年AI圍棋程式Alpha Go與南韓棋王李世乭的對決。在比賽正式開始前，當時已拿下14座圍棋世界冠軍的李世乭預估自己會取得五戰全勝，或至少四勝一敗的戰果。然而，李世乭最終以四敗一勝的成績敗給Alpha Go，也讓人類對AI發展出的複雜運算能力感到震驚。

2016年南韓棋王李世乭敗給AI圍棋程式Alpha Go，使人類對AI發展出的複雜運算能力感到震驚。(美聯社)

然而，當時令人類感到驚艷的人工智慧，在經過近10年後的今日，已更廣泛地應用到人類生活中，人們所面對的問題不再是機器能否在某項競賽中勝過人類，而是當AI快速迭代，並逐漸能代替人類完成日常工作的情況下，人們該如何自處？

新詞彙FOBO 害怕在職場被淘汰

2026年「劍橋詞典」公布的「值得關注新詞彙」（Words to watch）中，便有形容人們害怕在職場上被淘汰的詞「FOBO」（Fear of becoming obsolete）。隨著越來越多企業經營者積極導入AI，以提高工作效率並縮減人力成本，就業者所擔心的不僅是被公司解雇，也包含自己所擁有的技能會不會被時代淘汰。這種焦慮也體現在現今每天的新聞和社群貼文中，內容不乏人們討論AI時代下需培養哪些技能、選擇哪些工作才能維持競爭力、不容易被 AI所取代。

這些新詞彙的出現反映出社會普遍的焦慮，也促使人們重新思考人類的價值、情感連結，及如何在資訊爆炸、科技發展快速的時代下，擁有一段專注培養感官經驗的時光。在2026年「劍橋詞典」的候選代表字中，即包含了「Wholesome」一詞，強調有益於身心、道德或情感的事物，如在2026年美加墨世界盃足球賽期間，日本國家隊於賽後主動清理更衣室，伊朗國家隊則留下紙條感謝球迷支持，這些替他人著想、表達感謝的心意拉近了人與人之間的距離。

掙扎對抗精神 AI難以取代

而這種人與人的情感連結及人類（目前仍）獨有的情緒感受，也是南韓傳奇棋手李世乭在歷經挫敗後的體悟。歷經與AI對決落敗後，李世乭重新思考了人類的創造力、勝負與AI的運算，他在2026年出版的書中回顧了與Alpha Go的對弈，描述自己不再將勝負視為下棋的唯一意義，並認為人類在棋局中展現的個人風格與掙扎、對抗精神，才是 AI難以取代的真實。

而同為2026年度詞彙候選的「Analogue」一詞，則指不涉及網路或數位科技的活動與體驗。如近年興起的「離線生活」（analogue lifestyle）風潮，鼓勵人們放下手機、平板電腦等電子產品，重拾烹飪、閱讀紙本書、聽音樂等興趣，在步調快速、充斥資訊的生活中，保留重新感受實體活動與日常生活的樂趣。

回歸人類自身 創造力同理心成課題

若把「劍橋詞典」2026年的年度代表詞「Human」，與2025年的代表詞「Parasocial」（擬社交互動）相對照，可以看出2025年著重於當代社會中人們與名人、網紅，甚至 AI 聊天機器人之間的單向情感連結。然而隨著 AI 持續發展，今年的代表詞「Human」則進一步將焦點帶回人類自身。

隨著2026年的代表詞公布，劍橋大學哲學家麥克萊蘭也指出，AI 的未來並非早已註定，真正重要的是人們如何思考人類的價值，以及希望能將哪些事物保留下來。從這個角度來看，「Human」成為2026年度代表詞彙，不只反映了AI時代下人類的焦慮，也提醒人們在追求技術進步的同時，如何維持人與人之間的情感連結、創造力與同理心，或許是這個時代更重要的課題。

「Human」成為2026年度代表詞彙，反映出 AI 時代下人類的焦慮，也提醒人們在追求技術進步的同時，維持人與人之間的情感連結、創造力與同理心。(歐新社)