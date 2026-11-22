歐盟最古老許願池印刷廠1780年創立 拿破崙、教宗是客戶
羅馬市中心的許願池古印刷廠自1780年營運至今，堅持手工活版與傳統紙品製作，曾服務拿破崙、教宗等名流，也以反數位化工藝成為獨特文化象徵。
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羅馬市中心的許願池古印刷廠自1780年營運至今，堅持手工活版與傳統紙品製作，曾服務拿破崙、教宗等名流，也以反數位化工藝成為獨特文化象徵。
在AI浪潮席捲全球的當代，有個完全「逆向思考」的存在隱身在羅馬市中心，這家創立於1780年的「許願池古印刷廠」，是歐盟現存最古老手工活版印刷廠，從拿破崙、先教宗良十三世，到現任義大利總理梅洛尼都是顧客；店家迄今仍不使用數位印表機，沿用古法印製精美名片或邀請函。
「許願池古印刷廠」（Antica Stamperia Trevi）位在羅馬市中心許願池附近，從門口望去就像一個小型博物館，掛著具有年代感的招牌「平面藝術」（Arti grafiche），櫥窗陳列的邀請函或名片紙質與字體都很講究，不少還鑲著細緻的金箔浮水印「家徽」或「王室圖案」。
走進店內，映入眼簾的是大量紙類與樣本，店主法蘭奇（Sergio Franci）坐在辦公桌前，一名資深印刷人員熟練地操作著鑄鐵手搖印刷機。該店使用「純手動機械印刷機」與「骨董金屬模具」，被義大利媒體譽為「活著的印刷博物館」。
法蘭奇表示，該店產品的特色是緩慢、非數位化、實體、觸感十足，購買流程讓人聯想起19世紀的商店，沒有社群媒體和電子商務，「客戶需要親自前來提出要求，選擇紙張和字體，享受輕鬆愉快的交談，然後等待一件幾乎完全手工打造的獨一無二物品。」
法蘭奇說，「真正的奢華是我們為了所愛人事物所投注之時間，當前高度科技化社會卻常剝奪我們此一寶貴資產。」他認為科技讓一切變得更有效率，但也讓世界變得更冷漠、疏離、缺乏人性，「我們製作的每張手工卡片，可說都是種小小反抗姿態」。
「許願池古印刷廠」創立於1780年，當時是教宗庇護六世（Papa Pio VI）的御用印刷廠，此後因服務過許多特殊客戶享有傳奇地位。該店昔日顧客名單宛如一部「近現代義大利精英史」，服務對象遍及各領域，包括先教宗良十三世、庇護十二世，法國皇帝拿破崙（Napoleone Bonaparte），義大利統一英雄加里波底（Giuseppe Garibaldi），飛雅特汽車創辦人阿涅利（Giovanni Agnelli），還有羅馬所有赫赫有名的貴族世家。
如今「數位名片」盛行，許多人改以交換社交軟體帳號取代實體名片。不過法蘭奇認為，該店逆風專注保存傳統工藝，數位化不但沒有成為店家威脅，反而成為該店脫穎而出的另一優勢。
紙本「名片」背後蘊藏許多文化意涵。法蘭奇介紹，「名片」一詞在義大利文直譯為「拜訪卡」（biglietto da visita），因為在18世紀，訪客會將名片透過管家交給主人，若名片印製不夠精美，無法傳遞值得信賴的形象，出示名片的人就不會被允許進入，所以具有社會地位者，都會用心製作極具品味的個人名片。
名片資訊印法也有講究。法蘭奇說，公務往來名片必須印出所有職稱、頭銜、聯絡資訊，但王公貴族還常印一種「私人名片」，上面只印名字、略去頭銜，其他聯絡訊息會視需要用鋼筆親自寫上，這象徵一種額外的親暱，意味「在你面前我只是一位摯友或親人，無須擺出社會地位」。
它是歐盟現存最古老的手工活版印刷廠，創立於1780年，至今仍不用數位印表機，而是以手搖印刷機、古董模具與傳統工法製作名片和邀請函。 店家曾服務教宗庇護6世、良13世、庇護12世，也包括拿破崙、加里波底、飛雅特創辦人阿涅利，以及羅馬多個知名貴族世家，顧客名單極具歷史象徵。 店主認為真正的奢華是為所愛之事投入時間，手工印刷能保留觸感、溫度與人情味；在高度科技化社會中，這種慢工細活反而成為一種有意義的反抗。
精華 FAQ
它是歐盟現存最古老的手工活版印刷廠，創立於1780年，至今仍不用數位印表機，而是以手搖印刷機、古董模具與傳統工法製作名片和邀請函。
店家曾服務教宗庇護6世、良13世、庇護12世，也包括拿破崙、加里波底、飛雅特創辦人阿涅利，以及羅馬多個知名貴族世家，顧客名單極具歷史象徵。
店主認為真正的奢華是為所愛之事投入時間，手工印刷能保留觸感、溫度與人情味；在高度科技化社會中，這種慢工細活反而成為一種有意義的反抗。
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