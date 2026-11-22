在全球化及低價進口商品競爭下，仍有消費者基於支持本土產業和對品質的要求，願意多花一些錢選擇「法國製造」。(中央社)

AI摘要 文章摘要整理： 在進口廉價商品競爭下，法國仍有不少消費者願為品質、耐用與在地經濟多付34%購買法國製造，相關展會與產業倡議也持續擴大。

在全球化及廉價進口商品競爭下，仍有消費者基於支持本土產業和對品質的要求，願意多花一些錢選擇「法國製造」。法國製造獨立聯盟認為，以經久耐用程度來看，國貨更划算。

第14屆法國製造展（MIF Expo）11月12日到15日在巴黎舉行，約有1000個品牌及多個行政大區參展，估計11萬人參觀；與2012年首屆展覽只有70個品牌參加、吸引1萬5000人相比，已有所成。

第一次來逛展的巴黎居民瑪莉-克勞德（Marie-Claude）與丈夫基於品質、售後服務和支持在地經濟的想法，買了數大袋國產衣服褲子、廚房用具，以及肉凍等食品。

瑪莉-克勞德說，她認為法國製造只比外國進口產品稍微貴一些，「我願意為了品質而多花一點錢，因為我知道（法國製造）品質更好」。

「法國製造」標籤不僅適用於完全在法國工廠從原料開始生產的產品，也適用於在法國完成最後實質加工，或製造過程中的重要環節在法國完成的產品。 法國製造展舉行十餘年，2026年約有1000個品牌及多個行政大區參展，估計11萬人參觀，消費者可以找到時尚、家居、飲食等各種本土產品。(中央社)

在巴黎舉行的法國製造展提供一個讓消費者現場欣賞工匠手藝的機會，圖為一名職人在攤位上展示手工切割拼圖。(中央社)

民意調查機構OpinionWay上月調查結果顯示，78%的受訪者認為「法國製造」與否是他們決定購買的重要標準之一，收入愈高，就愈重視這一點。此外，消費者平均願意付出比外國製產品多34%的價錢來購買法國製產品。

法國消費者對國貨的偏好，集中在日常必需品上，尤其是食品和藥物；但另一方面，在低價進口商品充斥市面的情況下，也有一些國產商品類別市占率仍低。

以衣物來說，法國服裝產業推廣發展委員會（DEFI）與法國時裝學院（IFM）2024年公布研究結果顯示，「法國製造」在市場上的銷量僅占3%左右。

FIMIF秘書長柯林（Samuel Collin）表示，聯盟除了鼓勵消費者購買國貨，也努力說服政府在決策層面做出改變，例如「每年公共採購規模達2330億歐元（約2697億美元），若優先導向法國製造，將有助於擴大生產規模並提升競爭力」。

柯林表示：「要讓消費者知道，（法國製造產品）或許購買時較貴，但也必須考量隨著時間過去的品質和耐用程度；也就是說，如果因為一件產品品質不好而經常換新，最後其實比購買一件較高品質、能用很久的產品花費更多。」他還說，「法國製造是一種永續價值」，經過40年的去工業化，如今留在法國的製造業都是高品質工藝及經久耐用的產品。 2026年法國製造展約有1000個品牌參展，估計11萬人參觀。時近耶誕節，許多消費者來此尋找送禮靈感。(中央社)