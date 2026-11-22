消費者挺「法國製造」經久耐用國貨 願多付34%費用
在進口廉價商品競爭下，法國仍有不少消費者願為品質、耐用與在地經濟多付34%購買法國製造，相關展會與產業倡議也持續擴大。
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在進口廉價商品競爭下，法國仍有不少消費者願為品質、耐用與在地經濟多付34%購買法國製造，相關展會與產業倡議也持續擴大。
在全球化及廉價進口商品競爭下，仍有消費者基於支持本土產業和對品質的要求，願意多花一些錢選擇「法國製造」。法國製造獨立聯盟認為，以經久耐用程度來看，國貨更划算。
第14屆法國製造展（MIF Expo）11月12日到15日在巴黎舉行，約有1000個品牌及多個行政大區參展，估計11萬人參觀；與2012年首屆展覽只有70個品牌參加、吸引1萬5000人相比，已有所成。
第一次來逛展的巴黎居民瑪莉-克勞德（Marie-Claude）與丈夫基於品質、售後服務和支持在地經濟的想法，買了數大袋國產衣服褲子、廚房用具，以及肉凍等食品。
瑪莉-克勞德說，她認為法國製造只比外國進口產品稍微貴一些，「我願意為了品質而多花一點錢，因為我知道（法國製造）品質更好」。
「法國製造」標籤不僅適用於完全在法國工廠從原料開始生產的產品，也適用於在法國完成最後實質加工，或製造過程中的重要環節在法國完成的產品。
民意調查機構OpinionWay上月調查結果顯示，78%的受訪者認為「法國製造」與否是他們決定購買的重要標準之一，收入愈高，就愈重視這一點。此外，消費者平均願意付出比外國製產品多34%的價錢來購買法國製產品。
法國消費者對國貨的偏好，集中在日常必需品上，尤其是食品和藥物；但另一方面，在低價進口商品充斥市面的情況下，也有一些國產商品類別市占率仍低。
以衣物來說，法國服裝產業推廣發展委員會（DEFI）與法國時裝學院（IFM）2024年公布研究結果顯示，「法國製造」在市場上的銷量僅占3%左右。
FIMIF秘書長柯林（Samuel Collin）表示，聯盟除了鼓勵消費者購買國貨，也努力說服政府在決策層面做出改變，例如「每年公共採購規模達2330億歐元（約2697億美元），若優先導向法國製造，將有助於擴大生產規模並提升競爭力」。
柯林表示：「要讓消費者知道，（法國製造產品）或許購買時較貴，但也必須考量隨著時間過去的品質和耐用程度；也就是說，如果因為一件產品品質不好而經常換新，最後其實比購買一件較高品質、能用很久的產品花費更多。」他還說，「法國製造是一種永續價值」，經過40年的去工業化，如今留在法國的製造業都是高品質工藝及經久耐用的產品。
主要是看重品質、售後服務與支持本土經濟，認為法國製產品更耐用、長期更划算，因此願意接受較高價格來換取較好的使用體驗與安心感。 第14屆MIF Expo在巴黎舉行，約有1000個品牌與多個行政大區參展，估計吸引11萬人；相較2012年首屆僅70個品牌、1萬5000名參觀者，成長非常明顯。 聯盟希望政府在公共採購上優先導向法國製造，因為每年規模達2330億歐元；他們認為這能擴大生產、提升競爭力，也能讓更多消費者認識耐用與永續價值。
精華 FAQ
主要是看重品質、售後服務與支持本土經濟，認為法國製產品更耐用、長期更划算，因此願意接受較高價格來換取較好的使用體驗與安心感。
第14屆MIF Expo在巴黎舉行，約有1000個品牌與多個行政大區參展，估計吸引11萬人；相較2012年首屆僅70個品牌、1萬5000名參觀者，成長非常明顯。
聯盟希望政府在公共採購上優先導向法國製造，因為每年規模達2330億歐元；他們認為這能擴大生產、提升競爭力，也能讓更多消費者認識耐用與永續價值。
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