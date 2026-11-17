23歲的知名健身網紅Khiana Smith在峇里島度假時，被診斷出同時感染「細菌性＋病毒性雙重腦膜炎」。示意圖。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 澳洲23歲健身網紅Khiana Smith在峇里島度假時突發嚴重頭痛與畏光，送醫後確診腦膜炎，因腦部腫脹兩度入住ICU，幸得及時治療。

澳洲 23歲健身網紅Khiana Smith到印尼 峇里島度假，期間突然出現劇烈頭痛、畏光及行動困難，病情急轉直下，送院後確診腦膜炎，更因腦部腫脹無法乘機返國，期間兩度入住深切治療部（ICU），經歷生死一劫。

據「Fox News」報導，Smith在TikTok影片中憶述，當天早上醒來時，頭痛程度前所未有，「我甚至無法下床，痛得連眼睛也不能好好睜開，對光線非常敏感，站起來還會跌倒。」

她起初打算觀察情況，看看能否自行好轉，沒想到翌日醒來時，病情比前一天嚴重「10倍」，最終需要由救護車送醫院。經過檢查後，醫生確認她感染腦膜炎。

美國加州急症室專科醫生、前首席醫療官Alfred Joshua向Fox News Digital表示，Smith出現的症狀都是值得高度警惕的警號，包括劇烈頭痛、畏光、行走困難，甚至說話含糊不清。

Joshua解釋，腦膜炎是包裹大腦及脊髓的保護膜發炎，常見症狀包括頭痛、發燒、頸部僵硬及畏光；若進一步出現行走或說話困難、神志不清及極度疲倦，則可能代表病情嚴重，必須立即送醫。

他指出，腦膜炎的嚴重程度取決於感染成因。病毒性腦膜炎通常可以自行痊癒，但細菌性腦膜炎可能迅速惡化，必須及時使用抗生素治療。「某些菌株可以在短短幾小時內，令患者病情變得非常嚴重。」

Smith表示，醫生最初未能確定她感染的是細菌性還是病毒性腦膜炎，因此先按照細菌性腦膜炎的方式治療，以防病情惡化。

她其後一度好轉，獲准離開ICU，但由於頭痛、畏光及說話含糊等症狀持續，再次入住深切治療部。她亦出現記憶力喪失的情況，加上腦部腫脹，醫生認為當時不適合乘搭飛機回澳洲。

Joshua表示，懷疑患者感染腦膜炎時，醫生可透過血液檢查、腦部影像掃描及腰椎穿刺，判斷感染類型及成因。

他提醒，旅客出發前應考慮接種可預防部分細菌性腦膜炎的疫苗，並購買涵蓋醫療撤離服務的旅遊保險。Smith的母親亦強調旅遊保險的重要，指女兒出發前已購買保單，因此住院開支獲得保障。

Joshua最後警告，若患者出現說話、行走或其他腦部功能異常，切勿抱持觀望態度。「當症狀持續惡化，並開始出現神經功能障礙，不要等待病情自行好轉，應立即尋求急症治療。」