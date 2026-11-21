首爾「一隻雞」餐廳員工將前客沒吃完的「大蒜與韭菜」回收，遭網友直擊。(圖／AI生成)

AI摘要 文章摘要整理： 首爾東大門一隻雞餐廳遭網友爆料，疑似回收前桌剩下的大蒜與韭菜再端給他人，影片曝光後引發外界對食安與衛生的強烈質疑。

南韓 首爾東大門的國民美食驚傳食安疑雲，一名網友近日在社群平台爆料，指控自己前往某家「一隻雞」餐廳用餐時，親眼目睹員工在收拾前桌客人離席後的桌面時，將沒吃完的「大蒜與韭菜」直接回收再利用。發文者更心驚表示，自己吃到一半因肚子痛起身離開，如今回想起來不禁懷疑，自己盤中吃剩的配料是否也已端上別人的餐桌。

據韓媒News1報導，這起爭議源自SNS論壇上的一篇爆料貼文。發文者A先生公開了一段直擊餐廳廚房內部的畫面，質疑店家存在嚴重的食材回收行為。A先生在文中氣憤寫道：「就算客人只動了一點點，把吃剩的大蒜跟韭菜回收再端給別人，未免也太過分了吧！」這則貼文隨即在網路上掀起軒然大波。

從A先生附上的現場影片可以看到，一名餐廳女員工正站在廚房操作台前忙碌，檯面上擺滿了裝有食材的金屬容器與各式碗盤，只見她雙手不停整理著餐具與剩食。A先生指出，在自己用餐期間，就多次看到員工以極不尋常的方式清理鄰桌碗盤，讓他越看越覺得不對勁，直呼：「就算只目擊一次都夠誇張了，在用餐過程中一直看到這種回收舉動，真的讓人無法接受。」

更令A先生感到毛骨悚然的是，他當天吃到一半突然覺得胃部不適、腹痛難耐，便先行起身離席。事後回想起廚房裡的那一幕，他不禁產生可怕的聯想，擔憂自己當時還沒吃完的配菜，極有可能也被端去給下一組顧客享用，因此痛批「絕對不會再去光顧這家店」。

由於韓國料理文化中，大蒜、韭菜與特製醬汁是享用「一隻雞」不可或缺的靈魂沾醬配料，通常會直接混入個人醬料碟中沾食。若店家真將前客沾過口水的配料回收，不僅嚴重違反衛生法規，更可能引發交叉感染的食安危機，這也讓許多熱愛韓式料理的民眾感到相當震驚。

影片曝光後，大批網友湧入留言區痛批：「在這麼開放看得到的地方都敢這樣搞？」、「這絕對要檢舉到底」、「快公布店名，我超愛吃一隻雞的，好怕踩雷」。

此外，更有曾在餐飲業打工的網友加碼爆出業界黑幕，直言過去在烤肉店工作時，回收小菜簡直是家常便飯，甚至連客人沾剩的醬汁湯頭都會倒回去重複使用，一番言論再度引發網友對外食衛生的恐慌。