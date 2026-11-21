義大利重罰臉書母公司Meta 8.05億歐元，理由是該公司未經用戶同意，擅自存取用戶的私人相簿。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 義大利重罰Meta 8億500萬歐元，認定臉書在未充分告知且未取得Android用戶明確同意下，存取私人相簿照片與影片，Meta則強烈反對並將上訴。

社群平台蒐集用戶個資再惹爭議。義大利 資料保護當局14日宣布，對臉書母公司Meta Platforms開罰8億500萬歐元(約9.8億美元)，理由是Meta透過臉書應用程式，在未取得Android用戶同意，也未充分告知的情況下，存取手機私人相簿中的照片及影片。當局要求Meta限期改善，Meta則表示強烈反對，並準備提出上訴。

這是義大利當局對科技巨擘祭出的最大筆罰款之一，僅次於2021年針對亞馬遜（Amazon ）違反競爭法所開出的逾11億歐元罰單（後上訴減至7.52億歐元）。

路透報導，義大利資料保護當局指出，爭議源於臉書一項相簿推薦功能。這項功能會在用戶瀏覽動態時，主動從手機個人相簿中挑選照片及影片，推薦用戶作為發文素材。問題在於，Meta要求用戶授權存取相簿時，並未清楚說明資料用途，讓用戶可能在不知情的情況下，允許應用程式讀取私人影像。

當局認為，涉及個人照片及影片的資料存取，應取得用戶明確同意，不能僅以涵蓋整個應用程式的概括授權取代。這項調查自2025年展開，義大利當局要求Meta在60天內，將相關功能預設停用，並針對相簿存取另行徵求用戶同意，同時提供清楚的功能說明及關閉選項。

義大利當局估計，這項措施涉及約2000萬名當地Android用戶。

Meta發言人則反擊，表示強烈不同意監管機構的評估，認為罰款金額完全不符合比例原則，已決定提出上訴。

值得注意的是，這次調查並未涉及相關照片及影片是否被用於訓練人工智慧（AI）模型，Meta也否認曾將這些內容用於此類用途。

這起事件再次凸顯科技平台蒐集個人資料時，透明度與用戶知情權的重要性。就在今年10月底，美國新墨西哥州才以誤導居民有關資料使用方式為由，對Meta開出250億美元罰單。從歐洲到美國，Meta接連面臨監管機構追究，科技業如何在個人隱私與服務功能之間取得平衡，已成為全球關注的課題。(綜合報導)