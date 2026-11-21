臉書擅自存取私人相簿 義大利重罰Meta 9.8億元
義大利重罰Meta 8億500萬歐元，認定臉書在未充分告知且未取得Android用戶明確同意下，存取私人相簿照片與影片，Meta則強烈反對並將上訴。
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義大利重罰Meta 8億500萬歐元，認定臉書在未充分告知且未取得Android用戶明確同意下，存取私人相簿照片與影片，Meta則強烈反對並將上訴。
社群平台蒐集用戶個資再惹爭議。義大利資料保護當局14日宣布，對臉書母公司Meta Platforms開罰8億500萬歐元(約9.8億美元)，理由是Meta透過臉書應用程式，在未取得Android用戶同意，也未充分告知的情況下，存取手機私人相簿中的照片及影片。當局要求Meta限期改善，Meta則表示強烈反對，並準備提出上訴。
這是義大利當局對科技巨擘祭出的最大筆罰款之一，僅次於2021年針對亞馬遜（Amazon）違反競爭法所開出的逾11億歐元罰單（後上訴減至7.52億歐元）。
路透報導，義大利資料保護當局指出，爭議源於臉書一項相簿推薦功能。這項功能會在用戶瀏覽動態時，主動從手機個人相簿中挑選照片及影片，推薦用戶作為發文素材。問題在於，Meta要求用戶授權存取相簿時，並未清楚說明資料用途，讓用戶可能在不知情的情況下，允許應用程式讀取私人影像。
當局認為，涉及個人照片及影片的資料存取，應取得用戶明確同意，不能僅以涵蓋整個應用程式的概括授權取代。這項調查自2025年展開，義大利當局要求Meta在60天內，將相關功能預設停用，並針對相簿存取另行徵求用戶同意，同時提供清楚的功能說明及關閉選項。
義大利當局估計，這項措施涉及約2000萬名當地Android用戶。
Meta發言人則反擊，表示強烈不同意監管機構的評估，認為罰款金額完全不符合比例原則，已決定提出上訴。
值得注意的是，這次調查並未涉及相關照片及影片是否被用於訓練人工智慧（AI）模型，Meta也否認曾將這些內容用於此類用途。
這起事件再次凸顯科技平台蒐集個人資料時，透明度與用戶知情權的重要性。就在今年10月底，美國新墨西哥州才以誤導居民有關資料使用方式為由，對Meta開出250億美元罰單。從歐洲到美國，Meta接連面臨監管機構追究，科技業如何在個人隱私與服務功能之間取得平衡，已成為全球關注的課題。(綜合報導)
義大利資料保護當局認為，Meta透過臉書應用程式存取Android用戶私人相簿中的照片與影片，卻未充分告知資料用途，也未取得明確同意，因此依法開罰8億500萬歐元。 爭議來自臉書的相簿推薦功能，它會在用戶瀏覽動態時主動挑選手機相簿內容作為發文素材，但Meta在要求授權時未清楚說明用途，可能讓用戶在不知情下開放存取。 當局要求Meta在60天內改善，將相關功能預設停用，並針對相簿存取重新徵求用戶同意，同時提供更清楚的功能說明與關閉選項，以保障用戶隱私。
精華 FAQ
義大利資料保護當局認為，Meta透過臉書應用程式存取Android用戶私人相簿中的照片與影片，卻未充分告知資料用途，也未取得明確同意，因此依法開罰8億500萬歐元。
爭議來自臉書的相簿推薦功能，它會在用戶瀏覽動態時主動挑選手機相簿內容作為發文素材，但Meta在要求授權時未清楚說明用途，可能讓用戶在不知情下開放存取。
當局要求Meta在60天內改善，將相關功能預設停用，並針對相簿存取重新徵求用戶同意，同時提供更清楚的功能說明與關閉選項，以保障用戶隱私。
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