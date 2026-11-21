在日本消費加入會員幾乎已成日常，但企業個資頻外洩，讓企業開始減少蒐集個資，甚至刪除已保存的資料，降低駭客攻擊風險。圖為電車上乘客全在使用電子產品。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 日本多家企業因個資外洩事件頻傳，紛紛縮減會員資料蒐集、刪除既有存檔，改以只保留必要資訊來降低遭駭風險。

日本 企業個資外洩事件接連爆發，從電信、餐飲到租車業者都難以倖免。過去企業為吸引顧客回流，積極推動會員制度，要求消費者留下姓名、電話、地址及生日等資料，如今卻開始反向操作，減少蒐集個資，甚至刪除已保存的資料，降低駭客攻擊風險。

在日本消費，加入會員幾乎已成日常。超市、藥妝店及連鎖餐廳經常詢問顧客是否持有會員卡或集點App，不少店家還要求填寫生日、住址才能領取優惠券。過去企業認為，掌握愈多顧客資料，愈有利於行銷，如今卻可能成為資安負擔。

日本電信業者NTT Docomo日前宣布，旗下線上商店及會員服務遭非法存取，最多約30萬筆資料外洩，包括姓名、地址、出生日期及手機號碼。共享汽車服務Times CAR母公司Park24今年9月也發生約146萬筆駕照等身分證明文件影像外洩。過去公司甚至在會員退會後繼續保存資料7年，如今決定刪除相關影像，未來完成註冊後便立即刪除。

連鎖燒肉店「燒肉王」經營業者物語公司，10月因官方App遭非法存取，超過1000萬筆會員資料外洩。業者決定從明年上半年起，將預約用餐所需資料縮減至電子郵件，不再要求姓名及電話。

其他企業也提前調整制度。連鎖蕎麥麵店「ゆで太郎」將於今年12月寄出最後一批生日優惠券，之後停止服務並刪除會員資料。Wendy's及First Kitchen取消App註冊必須提供個資的規定；租車業者Nico Nico Rent a Car則從10月27日起，取消事先上傳駕照影像，改為取車時現場查驗。

日本電視台報導，消費經濟分析師渡邊廣明指出，企業透過會員資料留住顧客可以理解，但應重新檢視蒐集姓名、地址及生日等資訊是否必要。他認為，個資外洩對企業形象造成的傷害，可能超過資料帶來的行銷效益，未來減少保存個資的企業可能愈來愈多。

不過，少留資料不代表沒有風險。消費者註冊會員、訂餐或租車時提供的資料，仍須妥善保護。日本企業的轉變也顯示，會員經營觀念正在改變，與其盡可能蒐集顧客資訊，不如只留下真正必要的資料。

在日本消費加入會員幾乎已成日常，但企業個資頻外洩，讓企業開始減少蒐集個資，甚至刪除已保存的資料，降低駭客攻擊風險。圖為電車上乘客全在使用電子產品。(本報資料照片)