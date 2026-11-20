72歲的佐藤修悦和Nike合作的地鐵視覺識別系統，拿下了2026年度東京ADC大獎。（取材自東京ADC大獎官網）

AI摘要 文章摘要整理： 新宿站72歲保全佐藤修悅憑自創膠帶字體「修悅體」與設計師合作完成NIKE SHINJUKU視覺識別，從約6000件作品中奪下東京ADC大獎。

東京藝術指導俱樂部（ADC）日前公布2026年度ADC賞，現任新宿站夜班安全疏導員（保全）佐藤修悅，與藝術總監佐佐木俊共同打造的四層樓旗艦店「NIKE SHINJUKU」視覺識別系統，從約6000件參賽作品中脫穎而出奪下大獎。這位72歲的素人保全憑藉自創的膠帶指示牌「修悅體」，將車站指路標誌推上設計界最高殿堂。

出生於岩手縣花卷市的佐藤修悅從未受過專業設計訓練，僅於高中美術課接觸過哥德體（Gothic，日文語境中多指筆畫粗細均勻的黑體）字型，後來成為「修悅體」的根基。

2002年，他在新宿站工作，起初拿著擴音器疏導人潮，卻發現標示牌比聲音更有效；2003年JR新宿站施工，站內路線混亂，乘客常迷路、坐錯車，佐藤開始動手用膠帶拼出一塊塊臨時指示牌。2004 年，在JR新宿站「東口改建工程」大規模使用。這套醒目且具手工感的字體意外走紅，粉絲與設計圈便直接取佐藤修悅的名字，將這套字體暱稱為「修悅體」。

今年4月10日，NIKE SHINJUKU於新宿站東口開幕。該品牌為呼應新宿商業與多元文化交織的「多樣性」與「混沌感」，由日本 設計事務所AYOND創辦人兼藝術總監佐佐木俊，邀請在當地執勤20餘年的佐藤合作。佐藤利用夜班空檔不打草稿直接鋪貼彩色膠帶並以美工刀裁切出字稿，再交由佐佐木俊於電腦端調整比例並往返修改。

最終成果將「修悅體」全面延伸至店招、LED媒體立面、東口巨型貓咪看板動畫及地下通道廣告，其中店招將 Swoosh標誌融入「新宿」筆畫，地下通道廣告則將品牌標誌與「4」、「10」藏進「新」「宿」二字以呼應4月10 日開幕日。「ShoppingDesign」引述路透形容，這位七旬保全已是日本最搶手的平面設計師之一，並稱讚此合作既引人入勝又相當聰明。得獎作品於銀座展出至11月30日。