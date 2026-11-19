日本第一逆身高差夫婦，138公分男娶172公分女。（取材自Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 日本一對身高差34cm的夫妻，從小學同學到19歲結婚，歷經霸凌、疾病與誤認風波後，靠互補日常與家庭頻道把缺點變成特色。

雖然大眾擇偶多數偏好「男高女矮」，不過日本 一對在YouTube經營家庭頻道的夫妻，就憑著34cm的身高差距打破刻板印象。經營頻道「奶油果醬家族（バタージャム家族）」的夫婦，妻子Taechan身高172cm，丈夫Nobu Pants則只有138公分（cm），更獲日本紀錄認定協會認證為「日本第一逆身高差夫婦」。兩人結婚多年並育有6名子女，日前接受媒體訪問時大方分享兩公婆的相處日常與昔日經歷，引來不少網友關注。

小學同學 19歲步入婚姻

香港 01引述日媒「週刊文春」報導，兩人自小學1年級起就是同班同學，當時全校不足300人，大家相處像街坊兄弟姐妹。直到18歲那年，Nobu籌辦小學同學會，兩人連絡變多，經常相約在公園聊天、分飲果汁。不久後，有共同朋友向Taechan告白，Taechan找Nobu傾訴時直言：「比起那個人，我覺得和Nobu一起才可以一直走下去。」兩人順理成章正式交往，並在19歲那年認定彼此步入婚姻。

而籌備婚禮期間，138cm的身高帶來不少插曲。Nobu到百貨公司挑選禮服時，店員誤以為他是小朋友，竟拿出日本傳統兒童節慶「七五三」穿的短褲，所幸對方十分熱心，最後特意為他特製了一套合身西裝。到了拍婚紗照時，攝影師特意安排他踩在木箱上並承諾「不會入鏡」，但最後洗出來的相片腳底依然清楚見到木箱；在婚禮的誓言之吻環節，Nobu更索性直接踏上會場的椅子親吻太太，在場親友全都捧腹大笑。

兩人婚後的日常生活亦鬧出不少誤會。搬到新居同住數年，有熱心的鄰居大嬸一直誤以為Taechan是單親媽媽，某天終於忍不住關心詢問「怎麼從沒見過你家先生」。當時正站在太太身旁的Nobu當場表明身分，大嬸感到驚訝：「我一直以為這個天天跟著你的孩子，是個很懂事、很會照顧家人的長子！」

飽受霸凌 罹躁鬱曾自殘

看似樂觀的背後，兩人其實歷盡考驗。Nobu早年因矮小在工地飽受霸凌，28歲確診躁鬱症一度自殘，全靠Taechan不離不棄悉心陪伴；他更曾在22歲熬過11小時手術切除9cm骨盆巨瘤，克服不育風險奇蹟迎來後續的孩子。走過情緒病與生死關頭，夫妻倆患難與共，對如今6個子女心懷感恩。

在人生低谷之際，日本傳奇嘻哈團體BUDDHA BRAND的DJ Masterkey給了他關鍵啟發，「試著把自己的個性與缺點反過來當作武器，世界說不定會改變。」這番話促使Nobu轉念，決定不再一人獨自承受，而是聯同太太及孩子一起以家庭名義經營社交平台，生活中的身高反差大方分享。

為了身心健康，Nobu轉行做Amazon外送員，收入雖減半但勝在免除人際壓力。令人佩服的是，身高138cm的他持有中型駕照，靠著靠枕與輔助踏板，連4噸泥頭車都照樣上手。他笑言，下車買菸或出入吸菸區時常被誤當成小朋友，但他早已看開，把這些日常目光當成生活樂趣。

孩子自豪 爸爸日本第一

如今兩人的34cm身高差也變得越來越合拍，反而成了生活中的神互補。天花板有蚊蟲時由Taechan扛著丈夫噴殺蟲水，掉進床底的小物則由Nobu鑽入拾取；甚至換燈泡或跳電時，明明身高172cm的Taechan伸手更快，她依然習慣喊丈夫幫忙，自己在下方扶著踩在凳上的Nobu。

經歷過生死與疾病考驗，現時兩人最重視的家規是「及時表達」，在想說的時候立刻把「謝謝」與「對不起」講出口。面對外界目光，孩子們亦早已習慣父母的身高差，甚至在學校遇到同學討論時，會自豪回應「對啊，我爸爸是日本第一！」

日本第一逆身高差夫婦，138公分男娶172公分女。（取材自Instagram）