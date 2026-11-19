俄男被樹枝擊中 頭痛4個月視力也受影響 竟是種子在眼睛發芽
俄羅斯42歲男子遭樹枝擊中左眼後，持續4個月頭痛與視力受影響，最後在眼結膜內發現一顆已發芽種子，手術取出後症狀明顯改善。
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俄羅斯42歲男子遭樹枝擊中左眼後，持續4個月頭痛與視力受影響，最後在眼結膜內發現一顆已發芽種子，手術取出後症狀明顯改善。
俄羅斯一名男子釣魚時遭樹枝擊中左眼，起初不以為意，沒想到開始連續4個月頭痛，視力也受到影響。他輾轉求醫，醫生竟在其眼球內發現一株已發芽的植物。
俄羅斯電視台5-TV報導，42歲男子斯列普佐夫（Maxim Sleptsov）今年6月前往薩哈共和國阿貝斯基區探訪朋友，沿著林間小徑行走時，一根樹枝突然打中他的左眼。
斯列普佐夫起初沒有太在意，但隨後眼睛開始發炎，還持續有異物卡在眼內的感覺。他曾試圖自行取出異物，卻因疼痛作罷，之後也曾前往另一家醫院就診，但未能查出原因。
根據當地新聞機構YSIA報導，這段期間他每天頭痛，眼睛周圍還有壓迫感。約一個月後，連另一隻眼睛也開始感到不適，甚至出現複視，左眼視力也逐漸惡化。
由於斯列普佐夫的工作是焊工，視力問題已開始影響工作，他最終尋求眼科專科治療。
雅庫茨克緊急眼科中心眼科醫師卡爾波娃（Elizaveta Karpova）檢查後，發現他的眼結膜內竟有一顆已經發芽的種子。眼結膜是覆蓋眼白的薄膜，種子就在這層組織內生長。
醫師於10月25日進行手術，在局部麻醉下使用注射針取出異物，整個過程約5分鐘。卡爾波娃表示，種子根部長約3毫米，並強調這是她從醫以來首次遇到這類病例。
她警告，若這類異物長期留在眼內，可能引發角膜潰瘍，嚴重時甚至造成視力喪失。不過，這是醫師對未及時治療可能產生的風險提出警告，並非表示斯列普佐夫已經發生永久性視力損傷。YSIA報導指出，異物取出後，醫師認為他的眼睛已沒有相關風險。
種子在眼睛內發芽並非首例。1979年一份醫學報告曾記錄，一名8歲男童因角膜穿刺傷，導致種子嵌入虹膜，之後在眼內發芽，最後由醫師取出。至於斯列普佐夫眼內的種子屬於哪個物種，目前尚未公開。
斯列普佐夫表示，手術後立即感覺舒服許多，現在早上醒來也不再頭痛。
他今年6月在薩哈共和國林間小徑行走、探訪朋友時，左眼突然被一根樹枝擊中。起初他沒有太在意，但之後開始發炎、異物感與疼痛逐漸加重。 雅庫茨克緊急眼科中心的醫師檢查後，發現他的眼結膜內藏有一顆已經發芽的種子，且種子根部約3毫米。醫師表示，這是她從醫以來首次遇到這類病例。 醫師在10月25日以局部麻醉進行手術，用注射針將異物取出，過程約5分鐘。男子術後立刻感到舒服許多，早上醒來也不再頭痛，醫師認為眼睛已無相關風險。
精華 FAQ
他今年6月在薩哈共和國林間小徑行走、探訪朋友時，左眼突然被一根樹枝擊中。起初他沒有太在意，但之後開始發炎、異物感與疼痛逐漸加重。
雅庫茨克緊急眼科中心的醫師檢查後，發現他的眼結膜內藏有一顆已經發芽的種子，且種子根部約3毫米。醫師表示，這是她從醫以來首次遇到這類病例。
醫師在10月25日以局部麻醉進行手術，用注射針將異物取出，過程約5分鐘。男子術後立刻感到舒服許多，早上醒來也不再頭痛，醫師認為眼睛已無相關風險。
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