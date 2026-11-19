俄羅斯一名男子因持續數月劇烈頭痛求醫，醫生竟在其眼球內發現一株已發芽的植物；示意圖。（圖／AI生成）

AI摘要 文章摘要整理： 俄羅斯42歲男子遭樹枝擊中左眼後，持續4個月頭痛與視力受影響，最後在眼結膜內發現一顆已發芽種子，手術取出後症狀明顯改善。

俄羅斯 一名男子釣魚 時遭樹枝擊中左眼，起初不以為意，沒想到開始連續4個月頭痛，視力也受到影響。他輾轉求醫，醫生竟在其眼球內發現一株已發芽的植物。

俄羅斯電視台5-TV報導，42歲男子斯列普佐夫（Maxim Sleptsov）今年6月前往薩哈共和國阿貝斯基區探訪朋友，沿著林間小徑行走時，一根樹枝突然打中他的左眼。

斯列普佐夫起初沒有太在意，但隨後眼睛開始發炎，還持續有異物卡在眼內的感覺。他曾試圖自行取出異物，卻因疼痛作罷，之後也曾前往另一家醫院就診，但未能查出原因。

根據當地新聞機構YSIA報導，這段期間他每天頭痛，眼睛周圍還有壓迫感。約一個月後，連另一隻眼睛也開始感到不適，甚至出現複視，左眼視力也逐漸惡化。

由於斯列普佐夫的工作是焊工，視力問題已開始影響工作，他最終尋求眼科專科治療。

雅庫茨克緊急眼科中心眼科醫師卡爾波娃（Elizaveta Karpova）檢查後，發現他的眼結膜內竟有一顆已經發芽的種子。眼結膜是覆蓋眼白的薄膜，種子就在這層組織內生長。

醫師於10月25日進行手術，在局部麻醉下使用注射針取出異物，整個過程約5分鐘。卡爾波娃表示，種子根部長約3毫米，並強調這是她從醫以來首次遇到這類病例。

她警告，若這類異物長期留在眼內，可能引發角膜潰瘍，嚴重時甚至造成視力喪失。不過，這是醫師對未及時治療可能產生的風險提出警告，並非表示斯列普佐夫已經發生永久性視力損傷。YSIA報導指出，異物取出後，醫師認為他的眼睛已沒有相關風險。

種子在眼睛內發芽並非首例。1979年一份醫學報告曾記錄，一名8歲男童因角膜穿刺傷，導致種子嵌入虹膜，之後在眼內發芽，最後由醫師取出。至於斯列普佐夫眼內的種子屬於哪個物種，目前尚未公開。

斯列普佐夫表示，手術後立即感覺舒服許多，現在早上醒來也不再頭痛。