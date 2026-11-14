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首屆「亞洲版」歐洲歌唱大賽 菲律賓19歲新星封后

中央社／曼谷14日綜合外電報導
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菲律賓19歲流行歌手卡梅爾在首屆亞洲版歐洲歌唱大賽中奪冠。圖為她13日表演歌曲「...
菲律賓19歲流行歌手卡梅爾在首屆亞洲版歐洲歌唱大賽中奪冠。圖為她13日表演歌曲「Sobra-Sobra」。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

首屆亞洲版歐洲歌唱大賽在曼谷登場，菲律賓19歲歌手卡梅爾以鼓舞女性力量的歌曲封后，泰國緊追在後，賽事主打華麗舞台與現場真唱。

菲律賓今天在首屆亞洲版歐洲歌唱大賽中奪冠。賽事當晚有氣勢磅礡的情歌、流行舞曲及煙火特效輪番登場，延續歐洲原版大賽以華麗、浮誇風格著稱的特色。

法新社報導，11個參賽國家的觀眾、評審團及線上觀眾投票，選出19歲流行歌手卡梅爾（Carmelle）為首屆亞洲版歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest Asia）冠軍，她以一首輕快昂揚、鼓舞女性力量的歌曲贏得青睞。

地主國泰國以些微差距屈居第2，越南、馬來西亞和寮國分居第3至第5名，尼泊爾柬埔寨及孟加拉則在積分榜上敬陪末座。

共有11個國家參賽，主辦單位期盼能藉此為歐洲歌唱大賽開啟全新篇章。這項賽事在歐洲蔚為文化風潮，向來以華麗服裝、高亢嘹亮的歌喉著稱，偶爾也因頗為棘手的地緣政治因素引發爭議。

現居泰國的33歲英國歐洲歌唱大賽粉絲科伯姆（Alex Cobham）表示：「我真的對他們的製作水準、現場氛圍還有音樂印象非常深刻。」得知賽事在曼谷舉行時，她簡直不敢相信自己有這麼好的運氣。

「這場賽事確實展現了歐洲歌唱大賽的精髓：華麗浮誇、趣味十足、賞心悅目，而且歌曲又好聽。」

歐洲歌唱大賽是全球規模最大的電視直播音樂盛事，2026年吸引1億3100萬名觀眾收看。過去70年來，這項賽事更成功捧紅包括瑞典樂團ABBA及加拿大歌手席琳狄翁（Celine Dion）等多位國際巨星。

但最大的問題在於，這項賽事能否在亞洲成功打響名號。亞洲不僅是全球人口最多的地區，本身也早已不乏各式各樣的音樂節目。

今天在曼谷的現場觀眾雖然不多，但氣氛相當熱烈，尤其泰國流行音樂雙人組合Mang x Daou登台對唱情歌時，更引爆全場熱情。

賽事規定必須現場真唱，部分參賽者的表現略顯吃力。不過，製作團隊仍全力炒熱氣氛，將越南流行舞曲天后卓仙（Toc Tien）的流行歌曲改編成節奏強烈的舞曲。

與由各國國家廣播機構主辦的歐洲歌唱大賽不同，這次的亞洲版賽事是由商業電視台籌辦，且參賽者多半在各自國家已是家喻戶曉的明星。

▲ 影片來源：YouTube＠EurovisionSongContest（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 菲律賓19歲流行歌手卡梅爾在11國參賽的首屆亞洲版歐洲歌唱大賽中奪冠，她以一首輕快昂揚、強調女性力量的歌曲，獲得觀眾、評審與線上投票青睞。

  • 地主國泰國以些微差距拿下第2，越南、馬來西亞和寮國依序分居第3至第5名；尼泊爾、柬埔寨及孟加拉則排名較後，整體競爭相當接近。

  • 這項賽事延續歐洲原版的華麗、浮誇風格，結合情歌、流行舞曲與煙火特效，並要求參賽者現場真唱；但它改由商業電視台主辦，參賽者多為各國知名明星。

尼泊爾 柬埔寨 泰國

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