日本一名車主近日倒車後突然切出擦撞，敞篷車連人帶車翻落河中。（取材自Ｘ平台）

AI摘要 文章摘要整理： 日本男子駕車遭撞翻墜河後，靠著回想《名偵探柯南》教的方法，先解安全帶、等待水壓平衡，再成功推門逃生。

日本 一名網友日前在社群平台「X」（前身為Twitter）發文分享一段驚險的逃生過程，他回憶，事發當時自己駕車行經一處墓園附近，前方原本停在路肩的一輛汽車剛完成倒車，他確認後正準備順向通過，未料對方突然猛力切入車道，當場撞翻他的車輛，導致他連人帶車翻落路旁的河川中。

車輛墜河後迅速下沉，男子坦言在落水的前20秒內，自己甚至已經做好「可能活不成了」的心理準備。就在冰冷河水不斷湧入的危急關頭，他腦海中突然閃過《名偵探柯南》的動畫情節，趕快解開安全帶，等到水位接近車頂，內外水壓趨於平衡後，打開車門成功逃生。

他分享了這段經歷，有許多柯南迷指出，這段出自《名偵探柯南》動畫第1078集。劇中FBI搜查官卡邁爾（Andre Camel）遭黑色組織追擊，右肩中彈後駕車墜入東京灣，受困車內時因車外水壓過大完全無法推開車門；當時柯南和另外一名FBI探員赤井秀要他先冷靜利用車頂殘存的空氣呼吸，等海水持續灌入，車內外水壓逐漸平衡後再推門脫困。原PO正是回想起這段細節，立刻解開安全帶保持冷靜，最後成功脫困，事後他激動表示對原作者青山剛昌感激不盡。

日本男開車不幸墜河極驚慌，靠著想起《名偵探柯南》在水徹底漫過車頂前，呼吸車頂的空氣的劇情自救逃生。（取材自《名偵探柯南》截圖）