日男開車墜河 靠日漫「柯南」教這一招推開車門救命
日本男子駕車遭撞翻墜河後，靠著回想《名偵探柯南》教的方法，先解安全帶、等待水壓平衡，再成功推門逃生。
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日本男子駕車遭撞翻墜河後，靠著回想《名偵探柯南》教的方法，先解安全帶、等待水壓平衡，再成功推門逃生。
日本一名網友日前在社群平台「X」（前身為Twitter）發文分享一段驚險的逃生過程，他回憶，事發當時自己駕車行經一處墓園附近，前方原本停在路肩的一輛汽車剛完成倒車，他確認後正準備順向通過，未料對方突然猛力切入車道，當場撞翻他的車輛，導致他連人帶車翻落路旁的河川中。
車輛墜河後迅速下沉，男子坦言在落水的前20秒內，自己甚至已經做好「可能活不成了」的心理準備。就在冰冷河水不斷湧入的危急關頭，他腦海中突然閃過《名偵探柯南》的動畫情節，趕快解開安全帶，等到水位接近車頂，內外水壓趨於平衡後，打開車門成功逃生。
他分享了這段經歷，有許多柯南迷指出，這段出自《名偵探柯南》動畫第1078集。劇中FBI搜查官卡邁爾（Andre Camel）遭黑色組織追擊，右肩中彈後駕車墜入東京灣，受困車內時因車外水壓過大完全無法推開車門；當時柯南和另外一名FBI探員赤井秀要他先冷靜利用車頂殘存的空氣呼吸，等海水持續灌入，車內外水壓逐漸平衡後再推門脫困。原PO正是回想起這段細節，立刻解開安全帶保持冷靜，最後成功脫困，事後他激動表示對原作者青山剛昌感激不盡。
他行經墓園附近時，原本停在路肩的車輛突然切入車道，當場撞翻他的車子，導致他連人帶車翻落路旁河川，情況相當危急。 他在車內幾乎快絕望時，想到《名偵探柯南》的逃生橋段，立刻解開安全帶，並冷靜等待車內外水壓接近平衡後，再打開車門脫困。 網友指出，這段情節出自《名偵探柯南》動畫第1078集，劇中卡邁爾墜入東京灣後，也是先保持冷靜，等水位上升、壓力平衡再推門離開。
精華 FAQ
他行經墓園附近時，原本停在路肩的車輛突然切入車道，當場撞翻他的車子，導致他連人帶車翻落路旁河川，情況相當危急。
他在車內幾乎快絕望時，想到《名偵探柯南》的逃生橋段，立刻解開安全帶，並冷靜等待車內外水壓接近平衡後，再打開車門脫困。
網友指出，這段情節出自《名偵探柯南》動畫第1078集，劇中卡邁爾墜入東京灣後，也是先保持冷靜，等水位上升、壓力平衡再推門離開。
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