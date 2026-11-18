皇家加勒比旗下郵輪「海洋贊禮號」（Ovation of the Seas），有一名37歲鋼琴師日前凌晨意外落海，被路過漁民救起。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 皇家加勒比郵輪一名37歲鋼琴師凌晨墜海後，在美國加州外海漂流9小時，被返航漁民救起；因超級聖嬰年海水偏暖，他才奇蹟撿回一命。

外海徒手漂浮9小時竟奇蹟生還。皇家加勒比旗下郵輪 「海洋贊禮號」（Ovation of the Seas）一名37歲鋼琴師，日前凌晨意外墜入美國加州 外海，直到上午才被2名返航漁民從距離墜海點約32公里的海面上救起，獲救後他激動痛哭直呼「謝謝你們，我以為自己會死」。目前美國海岸防衛隊證實他情況穩定且正在調查落水原因。救人漁民直言，今年因「超級聖嬰年現象」導致海水異常溫暖，成為鋼琴師死裏逃生的唯一關鍵。

香港 01引述CBS News報導，事發時擁有14層甲板的「海洋贊禮號」正駛離聖卡塔利娜島（Santa Catalina Island）向南開往墨西哥。救生部門估計，這名鋼琴師於當地時間11月6日凌晨約2時30分意外墜海，當時全船無人察覺，其深夜越過郵輪護欄的確切原因至今仍成謎。

同日上午，來自加州新港灘（Newport Beach）的漁民諾頓（Norton）與加勒特（Garrett）剛結束釣馬林魚行程準備返航，在距離墜海點約32公里的海面上隱約看見異物載浮載沉，加勒特立刻大喊：「那是一個人，快停船收線！」

兩人迅速駛近並合力拉著處於極度驚恐狀態的男子手臂將他救上船，男子恢復清醒後痛哭表示：「謝謝你們，我以為自己會死。」漁船隨即發出緊急海上呼叫交由救護人員接應，海岸防衛隊證實其情況穩定預計可以康復。

參與救援的諾頓形容今年是「瘋狂的超級聖嬰現象年」導致海水異常溫暖，事發當日海水溫度達約攝氏24度，他直言換在其他年份，對方絕不可能撐得住。

目前當局正在調查該名船員深夜越過郵輪護欄的確切原因，皇家加勒比集團亦發表聲明，表示正為涉事員工提供了醫療與心理支援。