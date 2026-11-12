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愈勸別買、客人愈愛 首爾南大門「絲巾大叔」爆紅 粉絲排隊搶購

編譯季晶晶／綜合外電
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南韓首爾南大門市場的「絲巾大叔」，靠直率又親切的另類推銷方式爆紅，吸引粉絲排隊朝...
南韓首爾南大門市場的「絲巾大叔」，靠直率又親切的另類推銷方式爆紅，吸引粉絲排隊朝聖。（取材自Instagram）

AI摘要

文章摘要整理：

首爾南大門市場「絲巾大叔」因逗趣直白的招呼與平價絲巾在社群爆紅，吸引大批粉絲排隊朝聖，也引發周邊攤商對擁擠與秩序的抱怨。

首爾南大門市場一名絲巾攤老闆最近在社群媒體上爆紅。他賣的絲巾六條只要10,000韓元（約7.5美元）。親切直率的說話方式，加上被顧客稱讚的外貌，吸引大批粉絲和直播主湧進市場，有人排隊逾一小時，等著挑貨並與他合照。

衛報報導，這位未公開本名的老闆被暱稱為「絲巾大叔」，會隨和又逗趣地勸顧客別買：「別花錢啊，這條不適合妳。」

這種奇特的銷售方式反而讓他大受歡迎，相關影片累積數百萬次觀看，攤位現場甚至要靠警察與保全維持秩序。

女顧客李智賢（音譯）上午10時排隊，直到11時20分才買到。她說，「絲巾大叔」說話討喜，感覺像自家兒子、弟弟。她已30年沒逛南大門市場，如今打算每月來一次。

但攤位擠得人山人海，也給鄰近攤商帶來困擾。

賣鞋超過30年的文姓攤商抱怨，人潮擋住店門口與旁邊通道，讓他不好做生意。許多年輕人只來拍攝、看絲巾大叔，卻不消費。

隔壁同樣賣絲巾的裴鍾民比較樂觀，認為人潮對整個市場是好事，餐廳、咖啡店與小吃攤都能受惠。但他也擔心擁擠問題。

「絲巾大叔」日前在社群媒體上表示，關注帶來「巨大的壓力與焦慮」，並向周邊攤商致歉。11月初，現場開始聘請保全，他也不再公布營業時間。

精華 FAQ

  • 他以親切又直率的方式招呼客人，甚至勸人別買「這條不適合妳」，再加上外貌受稱讚，相關影片迅速累積數百萬次觀看，因而在網路上走紅。

  • 他賣的絲巾6條只要10,000韓元，價格相當親民，吸引大量粉絲與直播主到場，有人排隊超過1小時，只為挑貨並和他合照。

  • 人潮擠滿攤位周邊，影響鞋攤與通道動線，部分鄰攤抱怨只拍照不消費；雖有人認為能帶旺整個市場，但現場已加派保全維持秩序。

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