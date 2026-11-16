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義大利警方善用AI 追回價值2億元失竊文物

編譯周靜芝
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2024年秋季，義大利警方運用AI分析一場熱門古董展上拍攝的照片，並確認其中一幅...
2024年秋季，義大利警方運用AI分析一場熱門古董展上拍攝的照片，並確認其中一幅油畫正是20年前從拉奎拉附近一間教堂遭竊的藝術品。示意圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

義大利警方透過AI平台SWOADS比對骨董展照片，成功找回一幅失竊20年的聖阿格尼絲油畫，並累計追回價值逾2億美元文物。

2024年秋季，義大利警方運用AI分析一場熱門骨董展上拍攝的照片，並確認其中一幅油畫正是20年前從拉奎拉附近一間教堂遭竊的藝術品。

義大利的藝術犯罪調查單位「文化遺產保護憲兵隊」，自2023年起便開始運用AI演算法來辨識遭竊的藝術品與文物。他們使用的平台名為「被盜藝術品偵測系統」（SWOADS），由2023年加入藝術犯罪小組的資訊工程師拉皮卡沃利所研發。

英國廣播公司（BBC）報導，2024年10月，義大利警方前往帕爾馬國際骨董展，這一擁有40年歷史、吸引來自全歐洲參展商的展覽會展開調查。

當執法人員將照片上傳至藝術犯罪資料庫時，SWOADS系統標註了一張年輕女子手持卷軸的影像。這幅油畫與一幅17世紀的「聖阿格尼絲」（Saint Agnese）畫作極為相似，儘管以肉眼觀看並非完全一致；該畫曾被盜自拉奎拉的小鎮蘇爾莫納的一座小教堂。在過去20年間，原作中聖阿格尼絲懷抱的小羊已被覆蓋，改畫為一幅寫有拉丁文的卷軸；然而SWOADS成功辨識出作品中隱藏的視覺指紋，包括色調與輪廓之間的對應相似之處。

拉皮卡沃利以AI科技解決藝術犯罪問題的目標已取得成功，SWOADS迄今追回了超過300件大型畫作與雕像，以及16萬5000餘件硬幣、信件與勳章等小型文物；這些文物的總價值超過2億美元，至於那幅「聖阿格尼絲」肖像畫，已歸還給遭竊的教堂，但竊賊至今仍未落網。

精華 FAQ

  • 警方將展場照片上傳至藝術犯罪資料庫後，由SWOADS比對影像特徵，成功標註出一幅與失竊聖阿格尼絲畫作高度相似的油畫。

  • SWOADS是由2023年加入藝術犯罪小組的資訊工程師拉皮卡沃利研發，並自2023年起在文化遺產保護憲兵隊內部投入使用。

  • 截至目前，SWOADS已協助追回超過300件大型畫作與雕像，以及16萬5000餘件硬幣、信件和勳章等小型文物，總價值逾2億美元。

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