法國最高榮譽龔固爾文學獎得主 坦承用AI寫作

法國最高文學獎「龔固爾獎」（Prix Goncourt）日前宣布今年獲獎者賈納達，他坦承曾在備受好評的作品中使用AI，目的是「與讀者玩遊戲」。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 法國龔固爾獎得主賈納達坦承寫作時曾3度使用AI，稱是為了研究、嘲弄ChatGPT與與讀者玩遊戲，事件也凸顯文壇對AI寫作的爭議。

法國作家賈納達（Philippe Jaenada）日前獲宣布為法國文壇最高榮譽「龔固爾獎」（Prix Goncourt）2026年得主，得獎作品為小說「賈維爾碼頭的無名女子」（L'Inconnue du quai de Javel）。而他隨後坦承，在寫作過程中曾三度使用AI，目的是「與讀者玩遊戲」。

央廣引述法新社報導，賈納達發表上述言論之際，全球正掀起反對學者和作家使用AI的聲浪，包括因被指控在其寫作中使用這項科技，而被排除在文學比賽之外。

賈納達告訴法國國際廣播電台，他第一次使用AI是將一句由ChatGPT 撰寫的句子放進作品中，目的是「與讀者玩遊戲」。這名62歲作家已向龔固爾文學獎評審團揭露這件事。他打趣地說：「如果這件事傳出去，我就知道消息是從哪裡洩漏的。」

他另一次使用AI則是「為了稍微嘲弄一下ChatGPT，因為它對某項技術細節給出了完全荒謬的答案」。賈納達表示，他也曾利用AI進行技術性資料研究，「我認為你無法把AI拒於門外，你不能假裝它不存在。你必須使用它、認可它，你必須駕馭它，而不是讓自己被取代。它必須能發揮實際用途。」

他的這部真實犯罪小說「賈維爾碼頭的無名女子」．是探討1940年代末期一名來自布列塔尼（Brittany）地區的年輕女子遭謀殺的懸案。

另一名曾被視為龔固爾文學獎熱門人選的海地裔加拿大作家歐赫利安（Thélyson Orélien），其小說「不這樣就是死」（C'était ça ou mourir）則因外界懷疑他使用AI撰寫作品而遭撤出決選名單。

與歐赫利安合作的加拿大出版商上個月證實，歐赫利安曾使用AI協助撰寫這本書，並表示將與這名作家終止合作關係。