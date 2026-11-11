LV曼谷新地標再進化 巴黎百年工坊首度進駐 餐廳擴建還有泰式甜點

Le Café Louis Vuitton一樓空間。(路易威登提供)

AI摘要 文章摘要整理： LV曼谷地標LV The Place Bangkok今年10月再升級，擴大展覽、餐飲與購物體驗，並首度引進巴黎Asnières工坊展區與泰國藝術家合作。

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）在曼谷的體驗版圖再擴大！有別於傳統精品店的「LV The Place Bangkok」自2024年開幕以來，便結合零售、展覽與餐飲，打造沈浸式的品牌文化體驗空間。今年10月迎來全新篇章，不僅擴大「Visionary Journeys」展覽規模，首度在曼谷呈現巴黎歷史工坊Asnières展區，也讓原本以咖啡 、甜點為主的Le Café Louis Vuitton升級為完整餐飲空間，從午餐、下午茶一路供應至晚餐。加上全新藝術家合作計畫與限定商品，讓這座品牌地標有了不同以往的探索方式。

這次最受矚目的變化，莫過「Visionary Journeys」展覽內容全面升級。由OMA合夥人、建築師重松象平（Shohei Shigematsu）參與的空間陳列與舞台設計，透過不同主題展區，帶領觀眾從品牌歷史、工藝技術一路看到時尚與藝術跨界合作。全新展出更著重於互動與沉浸式體驗，讓參觀者能從不同角度認識路易威登。其中包括首次在曼谷登場的Asnières展區，呈現品牌自1859年起位於巴黎郊外的家族故居與歷史工坊，也是許多經典硬箱誕生之地。展覽特別帶出故居的新藝術風格設計，包括由Louis Marie Paul Janin設計的鳶尾花圖案彩繪玻璃窗，這項建築元素也曾成為女裝藝術總監Nicolas Ghesquière設計2023春夏「Maison de Famille」手袋的靈感。透過建築、歷史與作品之間的連結，讓品牌工藝傳承有了更具體的呈現。

其餘展區包括透過珍貴檔案、歷史硬箱與經典帆布，回溯品牌從行李箱工匠起家歷程的Origins展區，展出1895年銅製餐具水壺硬箱、1909年野餐硬箱等作品；Workshop有工匠現場示範，讓訪客近距離觀察製作細節，理解精品背後的時間與專業。Collaborations展區則聚焦藝術家如何重新詮釋Monogram帆布，涵蓋Stephen Sprouse的塗鴉設計、村上隆的合作，到草間彌生2023年的創作，以及Virgil Abloh與NIGO®的聯名作品。Fashion展區則集結Marc Jacobs、Virgil Abloh、Nicolas Ghesquière及Pharrell Williams等不同時期創意總監的代表作，展現品牌在時裝上的演變。展覽最後以Souvenirs互動空間收尾，讓訪客帶走專屬紀念，延續參觀體驗。

而原本固定的展覽內容此次也攜手曼谷藝術雙年展，升級為持續更新的藝術平台，邀請三位泰國當代藝術家Nakrob Moonmanas、Nitcha Tothong與Taiki Sakpisit，輪流以場域特定裝置重新詮釋Trunkscape沉浸式影像。首檔展覽自即日起至2027年2月底，展出Nakrob Moonmanas的創作，他擅長將西方古典藝術、泰國視覺文化與歷史圖像融合，透過拼貼手法重新探索旅行、記憶與想像。這也意味著展覽不再是一次性參觀的固定內容，而是隨著藝術家更替持續帶來新面貌。

餐飲體驗同樣迎來大幅調整。Le Café Louis Vuitton除了原有一樓空間，還擴展至二樓，提供午餐、下午茶及晚餐，並由主廚Christophe Grilo與當地主廚團隊共同設計菜單。料理不再只是呈現品牌經典，而是進一步融入泰國飲食文化，例如以冬蔭功為靈感，將龍蝦、蝦濃湯與義大利餃結合的Monogram Ravioli；Silk Road Wagyu則以和牛搭配泰式瑪莎曼咖哩與煙燻馬鈴薯，融入不同地域的飲食風味。甜點除了Chocolate Monogram、Vanilla Dream等品牌招牌，還推出結合芒果、椰子與起司蛋糕的Mango Charlotte，以及融入泰式奶茶、蜜漬柳橙與榛果的Thai Tea Fleur，將在地食材融入路易威登標誌性的花朵造型。

購物空間則同步重新開幕，推出南亞地區僅在曼谷據點獨家販售的Neverfull BB LV&I，提供Monogram、Monogram Dune與Monogram Eclipse三種版本，並可透過背帶、內袋及鑰匙鈴飾進行個人化搭配。

●LV The Place Bangkok

地址：Gaysorn Amarin at Gaysorn Village Level G-2, No. 496-502 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok

展覽時間：上午10時至晚上8時

Le Café Louis Vuitton：上午10時至晚上8時

精品店：上午10時至晚上8時

「Visionary Journeys」展覽可線上預約。

LV The Place Bangkok內部的精品店空間。(路易威登提供)

「Visionary Journeys」展覽Fashion展區。(路易威登提供)

「Visionary Journeys」展覽Asnieres展區。(路易威登提供)

LV The Place Bangkok迎來全新篇章。(路易威登提供)

「Visionary Journeys」展覽Souvenirs展區。(路易威登提供)

「Visionary Journeys」展覽Origins_Room展區。(路易威登提供)

LV The Place Bangkok內部的精品店空間。(路易威登提供)

「Visionary Journeys」展覽的Workshop展區。(路易威登提供)

LV The Place Bangkok外觀。(路易威登提供)

「Visionary Journeys」展覽與泰國藝術家攜手打造的Trunkscape展區。(路易威登提供)