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相見大不易 排燈節成印度親友團圓日 源於一位救愛妻君主

中央社
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印度民眾於排燈節期間會在家中進行祭祀後，於家門外點燃油燈（如圖），取「以光明驅走...
印度民眾於排燈節期間會在家中進行祭祀後，於家門外點燃油燈（如圖），取「以光明驅走黑暗」之意，祈求未來能順順利利。(中央社)

AI摘要

文章摘要整理：

排燈節源於羅摩返鄉的神話，如今成為印度民眾團聚、祈福與點燈迎光的重要節日，但德里也因煙火與冬季空污陷入嚴重霧霾。

印度幅員遼闊，交通往返太花時間，因此親朋好友少有機會相聚，民眾多會利用排燈節（Diwali）期間與親友團圓，共同歡度這個每年最重要的節慶。

根據印度史詩「羅摩衍那」（Ramayana）記載，在印度教中被視為道德、正義、完美君主典範的羅摩（Rama）擊敗魔王、救回愛妻，並在流亡14年後，返回家鄉阿尤德亞（Ayodhya），百姓當時為了迎接羅摩，點燃成千上萬的油燈為他引路，這成了後來排燈節的由來，也帶有讓光明與希望重返人間的寓意。

住在德里的甘地一家於排燈節期間，在家接待親友。(中央社)
住在德里的甘地一家於排燈節期間，在家接待親友。(中央社)

如今，印度教徒於排燈節期間會在家門外點起油燈（Diya），象徵守護心靈免受黑暗侵襲的內在之光，也會用彩色粉末或沙子在地板上繪製名為「藍果麗」（Rangoli）的裝飾，象徵將溫暖、歡樂、繁榮和好運帶入家庭。

印度民眾在排燈節期間會用彩色粉末或沙子在地板上繪製名為「藍果麗」（如圖）的裝飾，...
印度民眾在排燈節期間會用彩色粉末或沙子在地板上繪製名為「藍果麗」（如圖）的裝飾，象徵將溫暖、歡樂、繁榮和好運帶入家庭。(中央社)

排燈節是印度民眾與至親好友團聚的日子，住在德里的甘地（Gandhi）一家在這一天四處拜訪朋友、鄰居，日落後開始祭祀（Puja），儀式結束後便點燃許許多的油燈布置在家門周遭。接著大人到附近的廟宇祈福，小孩則放鞭炮、煙火慶祝，最後才聚在一起用餐、聊天直到深夜。

甘地家的男主人維卡斯（Vikas）表示，大家通常在排燈節前兩、三周就開始慶祝了，「我們會和朋友聚在一起，辦派對、打牌，也會互相送禮。」排燈節當天，重心會轉到家裡，尤其日落後會開始家中的祭祀，「當然，還要享受一頓豐盛的大餐。」

甘地一家在家中祭祀，祈求好運。(中央社)
甘地一家在家中祭祀，祈求好運。(中央社)

甘地家的女主人葛莉（Gauri）表示，排燈節的目的是要迎接正能量，所以一連串的慶祝往往會從打掃開始，「透過打掃房屋，我們清除了負能量，為即將到來的好時光做好準備。」

她說，大家在排燈節期間會與家人、朋友相聚並互贈禮物，「有些親友我們可能整年都沒機會見面，所以會特別利用排燈節的時候去拜訪。」

葛莉表示，人們在排燈節時會用鮮花、「藍果麗」裝飾屋子，日落之後會在家中祭祀並點亮油燈，「特別是會向象徵智慧、昌盛的神明祈福。」

印度總理莫迪（Narendra Modi）當天在社群媒體發文說：「這個光明的節日顯示我們戰勝黑暗的決心，祝大家排燈節快樂，願你們在這個節日及未來的日子裡，都充滿幸福、祥和、富裕。」

印度冬季空污嚴重，加上排燈節期間民眾施放爆竹、煙火慶祝（如圖），讓德里被濃厚的霧...
印度冬季空污嚴重，加上排燈節期間民眾施放爆竹、煙火慶祝（如圖），讓德里被濃厚的霧霾籠罩，能見度極低。(中央社)

由於目前印度正值冬季空汙嚴重時刻，加上排燈節期間民眾施放爆竹、煙火慶祝，讓德里當天清晨就被濃厚的霧霾籠罩，能見度極低，上午8時左右的平均空氣品質指標（Air Quality Index, AQI）飆到483，達到最糟糕的「嚴重」等級。

印度判斷空汙的AQI分為6級，0至50為「佳」、51至100為「滿意」、101至200為「適中」、201至300為「差」、301至400為「極差」、401至500為「嚴重」。

排燈節的核心意義是「以光明驅走黑暗，以善良戰勝邪惡、以知識戰勝無知」，日期以印度陰曆為準，今年的主節落在8日，但自6日一直到10日都有不同的活動或慶祝儀式。

精華 FAQ

  • 因印度幅員遼闊，平日親友相見不易，許多人會趁排燈節返鄉或拜訪親友，提前聚會、交換禮物、一起祭祀與用餐，因此成為年度最重要的團圓時刻。

  • 依羅摩衍那記載，羅摩救回愛妻並返抵阿尤德亞，百姓點燃成千上萬油燈迎接他，後來演變成排燈節，象徵光明驅走黑暗、善良戰勝邪惡與希望重返人間。

  • 由於冬季空污本就嚴重，加上民眾施放爆竹煙火，德里清晨被濃霧籠罩，上午8時左右AQI飆到483，達到最糟糕的「嚴重」等級，能見度也極低。

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