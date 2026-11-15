柏林圍牆塌37年 見證者導覽歷史記憶：人生最激動日子之一

柏林圍牆倒塌37周年，當時東柏林人費爾沃克在柏林東邊畫廊帶領歷史導覽，透過昔日照片向遊客介紹1989年柏林圍牆開放時的情景，分享親身經歷，讓更多人認識德國分裂的歷史。(中央社)

AI摘要 文章摘要整理： 柏林圍牆倒塌37周年之際，當年17歲的東柏林見證者費爾沃克在東邊畫廊帶團導覽，結合自身經歷與歷史遺跡，讓遊客理解德國分裂與自由來臨的記憶。

柏林圍牆倒塌37周年，當年17歲的東柏林人費爾沃克，透過歷史導覽分享親身經歷，帶領遊客認識德國 分裂的過去，也展現德國如何透過保存歷史遺跡與見證者的故事，延續歷史記憶。

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為紀念柏林圍牆倒塌37周年，柏林舉辦「柏林自由周」（Berlin Freedom Week）系列活動。日前在史普里河畔的東邊畫廊（East Side Gallery），費爾沃克（Serena Fellwock）帶領遊客沿著昔日圍牆，透過一幅幅圍牆塗鴉，回顧東德人民爭取自由的歷史。

柏林東邊約1.3公里長柏林圍牆遺跡，1990年來自21國的藝術家在牆上創作壁畫，將昔日分隔東西柏林的高牆轉作為露天畫廊。隨柏林住房短缺，昔日被視為死亡地帶的圍牆區，有愈來愈多高樓拔地而起蓋起。(中央社)

1989年11月9日，東德執政黨高層沙博夫斯基（Günter Schabowski）在電視直播記者會上宣布放寬東德居民出境限制，回答記者提問時意外表示新規定「立即、毫不延遲」生效。消息傳開後，大批東柏林民眾湧向邊境檢查站，最終守衛開放關卡，讓分隔東西柏林28年的高牆一夜之間失去阻隔作用。

「那是我人生中最激動的日子之一。」費爾沃克導覽後回憶，當時東德社會已感受到政治氣氛逐漸鬆動，但沒有人料到，柏林圍牆會突然開放。

1989年11月9日晚間，17歲的費爾沃克正在柏林以外一所寄宿學校。母親來電，告訴她外婆從收音機聽到消息，東德居民只要帶著身分證，就能前往西柏林。她連忙告訴同學，大家聚在宿舍交誼廳收看電視新聞，卻仍弄不清楚究竟發生了什麼事。

隔天一早，費爾沃克從廣播得知邊界真的開放了，立刻趕回柏林。母親早已準備好三明治和咖啡，等著帶她與妹妹一起前往西柏林。「媽媽堅持我們一定要一起走，」費爾沃克說，因為誰也不知道，跨過邊界後還能不能返家。

柏林圍牆開放後，大部分牆體陸續拆除。1990年，來自21國的藝術家在施普雷河畔一段長約1.3公里的圍牆上創作，將昔日分隔東西柏林的高牆轉化為表達自由與希望的露天畫廊。這段圍牆隔年獲列為歷史古蹟，保存至今。

費爾沃克自2018年開始擔任導覽員，將自己在東德成長、親歷圍牆開放的經驗融入解說，讓遊客透過保存下來的圍牆、藝術作品與歷史見證者故事，認識德國分裂的歷史。

導覽途中，費爾沃克停在一幅描繪東德國民車特拉比（Trabi）衝破圍牆的壁畫前。她說，創作這幅作品的德國藝術家金德（Birgit Kinder）曾表示，畫中汽車毫髮無傷地衝破厚重水泥牆，象徵東德人民透過和平抗爭打破政治束縛。

這類歷史見證者導覽，也是德國「記憶文化」（Erinnerungskultur）的一部分。官方透過保存歷史遺跡、設立紀念館及記錄見證者故事，讓後代認識並反思納粹與東德獨裁統治的歷史，不再重蹈覆轍。

柏林市長韋格納（Kai Wegner）在今年圍牆倒塌37周年前夕表示，德國有責任讓歷史記憶保持鮮活，從過去汲取教訓，才得以持續建立開放、自由且有人性的社會。

費爾沃克則說，她很高興能在這面童年時認為永遠無法跨越的高牆前，為德國及來自世界各地的遊客打開這座認識東德歷史、交流彼此觀點的窗口。

德國藝術家金德創作的塗鴉。畫中描繪東德汽車特拉比衝破水泥牆，象徵東德人民突破政治束縛、迎向自由。(中央社)