埃及1500年修道院 見證三宗教交會 觀光浪潮守護千年靈魂

聖凱薩琳修道院（最左）位於埃及西奈半島的摩西山腳下，建於西元6世紀，是全世界最古老的基督教修道院之一，至今仍有修道士居住在內，並保持與世隔絕的傳統修道生活方式。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 埃及在推動聖凱薩琳地區觀光開發之際，修道院土地權屬爭議未解，學者憂心工程破壞自然與宗教遺產，並忽視當地貝都因社群文化。

埃及 日前與聖凱薩琳修道院達成協議，院長同意簽署契約，處理修道院及周邊土地權利問題。埃及政府也持續推動西奈半島「偉大轉容計畫」（Great Transfiguration Project），希望將當地打造成國際宗教與生態旅遊中心，但大規模建設可能破壞原有自然景觀及宗教氛圍，引發國際遺產保護人士憂慮。

聖凱薩琳地區（Saint Catherine Area）位於埃及西奈半島，2002年獲聯合國 教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產。座落於摩西山腳下的聖凱薩琳修道院（Saint Catherine's Monastery）興建於西元6世紀，是全球最古老的基督教修道院之一，至今仍維持宗教活動與修道生活。

這座修道院近年因土地產權問題與埃及政府陷入法律訴訟，另一項爭議則是埃及2021年底啟動的「偉大轉容計畫」。工程規畫在修道院周邊興建別墅、觀光 旅館及現代化公路。根據埃及旅遊與文物部今年6月公布的資訊，工程進度已超過九成。

埃及歷史學家、人類學博士後研究員達利（Hamdy El Daly）指出，聖凱薩琳地區見證埃及獨特的人文與宗教歷史。修道院自6世紀建成至今持續運作，保存了1500年的宗教傳統，並透過先知、聖徒、修士及朝聖者的歷史記憶，呈現不同文明的交會。

達利表示，伊斯蘭教、基督教與猶太教在這片聖地留下建築、藝術及古老手稿，形成深厚的宗教遺產。他特別提到，修道院內還有一座建於1106年的清真寺，具有伊斯蘭建築特色，設有圓形拱門及朝向麥加的祈禱龕，見證不同宗教群體曾在此共存。

西奈半島也是三大亞伯拉罕宗教共同的歷史聖地。亞伯拉罕是猶太教、基督教及伊斯蘭教共同尊奉的信仰先祖；摩西則是三大宗教共同尊崇的重要先知。根據宗教經典，摩西曾在西奈山領受上帝頒布的十誡，使這片山區成為宗教歷史記憶的重要場所。

達利也強調，聖凱薩琳的文化價值不只在修道院及宗教古蹟，長期居住山區、守護修道院並提供後勤支援的貝都因人（Bedouins），同樣是重要文化資產，尤其是傑貝利亞（Jebelia）部落。

貝都因人長期累積山區地形、藥用植物及自然環境知識，被視為沙漠中的植物學家與生存智者。達利認為，這些傳統知識兼具文化與生態保育價值，不能只將當地居民視為觀光服務提供者。

「文化財產新聞網」（Cultural Property News）及「新線雜誌」（New Lines Magazine）先前報導，偉大轉容計畫可能衝擊貝都因人的傳統生活，包括部落房屋及生態營地被迫遷移，居民也可能因觀光開發而失去山區嚮導的生計。

達利呼籲，地方社群的生活方式與文化傳統也應納入遺產保存，觀光開發必須尊重考古、宗教及生態特色，並讓當地居民參與。

對此，埃及政府透過官方媒體「金字塔報」（Al Ahram）承諾，工程不會改變修道院建築，也不會干擾其宗教運作，並將維護修道院的神聖地位。

遊客走在埃及南部西奈半島的聖凱瑟琳修道院內。(路透)