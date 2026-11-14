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大馬屠妖節慶團圓 油浴吃糖換新衣 傳遞光明與喜悅

中央社
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8日是屠妖節，馬來西亞印度教徒身穿色彩鮮豔的服飾，在首都吉隆坡十五碑印度教寺廟內...
8日是屠妖節，馬來西亞印度教徒身穿色彩鮮豔的服飾，在首都吉隆坡十五碑印度教寺廟內開心合影，洋溢節慶喜悅。（中央社）

AI摘要

文章摘要整理：

大馬屠妖節在十五碑小印度熱鬧登場，信徒以油浴、祈禱、換新衣和分享糖果團聚慶祝，官方也藉節日呼籲多元社會互相尊重與珍惜和諧。

印度教重要節日屠妖節到來，吉隆坡「小印度」十五碑洋溢歡慶氣氛，信徒前往寺廟祈福，並透過油浴、換新衣、分享糖果等傳統習俗，迎接象徵光明戰勝黑暗的節日，與親友團聚，共享佳節喜悅。

8日是屠妖節，馬來西亞首都吉隆坡十五碑猴神廟迎來祈福信徒，民眾身穿傳統服飾前往寺...
8日是屠妖節，馬來西亞首都吉隆坡十五碑猴神廟迎來祈福信徒，民眾身穿傳統服飾前往寺廟，歡度佳節。（中央社）

2026年全馬屠妖節慶典在十五碑小印度（Little India, Brickfields）舉行，預計吸引約5000人參與，安排傳統印度舞蹈、文化表演、武術展示及歌手演出，展現馬來西亞多元文化特色。

屠妖節（Deepavali）又稱排燈節（Diwali），象徵光明戰勝黑暗、善良戰勝邪惡。節日來源有不同傳說，其中一個出自印度史詩《羅摩衍那》（Ramayana），講述王子羅摩（Rama）在猴神哈努曼（Hanuman）協助下，擊敗綁架妻子悉多（Sita）的羅波那（Ravana），救回妻子後返回阿尤德亞（Ayodhya）登基為王。

屠妖節當天，許多印度教家庭一早進行油浴，象徵淨化身心，接著換上新衣、祈禱，並與親友團聚、分享糖果。家戶也會點亮油燈，寄託對光明與美好生活的期盼。

8日是屠妖節，馬來西亞首都吉隆坡十五碑的印度教寺廟迎來祈福信徒，神職人員為信徒灌...
8日是屠妖節，馬來西亞首都吉隆坡十五碑的印度教寺廟迎來祈福信徒，神職人員為信徒灌頂祝福。（中央社）

十五碑位於吉隆坡中央車站附近，是印度社群聚集的街區，沿街可見印度料理餐廳、傳統服飾店、金飾商家及花環攤位。節慶期間，商場與建築入口也常以米繪（Kolam）或藍果麗（Rangoli）裝飾，利用米粒、米粉排列出花卉、孔雀或幾何圖案，增添節日色彩。

首相安華（Anwar Ibrahim）透過臉書祝賀屠妖節，表示節日弘揚光明戰勝黑暗、善良戰勝邪惡的精神，也象徵知識能使人擺脫無知與傲慢。他呼籲多元社會持續尊重、理解及接納彼此差異，藉節慶凝聚團結、拉近族群距離，並關懷有需要的群體，進一步鞏固國家和諧。

8日是印度教徒的重要節日屠妖節，馬來西亞首都吉隆坡十五碑印度教寺廟內，一名印度裔...
8日是印度教徒的重要節日屠妖節，馬來西亞首都吉隆坡十五碑印度教寺廟內，一名印度裔女孩雙手合十、神情專注，與信徒們一同祈福，迎接象徵光明戰勝黑暗的佳節。（中央社）

印度教徒阿拉文（Aravinth）在寺廟前受訪時說，屠妖節是與平日因工作分散各地的家人、朋友及父母團聚的日子。按照家中傳統，長輩會在節日清晨叫醒大家，安排油浴、祈禱，再送上新衣、鞭炮和糖果，大家放鞭炮、吃糖果，也會分送親友。

阿拉文說，屠妖節對他而言就是快樂與團聚。家人拜完寺廟後，會陪孩子玩鞭炮，有機會也會一起看電影，最後回家享用美食。

通訊部長法米（Fahmi Fadzil）、高等教育部長贊比里（Zambry bin Abdul Kadir）及通訊部副部長張念群（Teo Nie Ching）等官員也獻上節日祝福，呼籲民眾珍惜親情、增進鄰里情誼、關懷弱勢，並提醒返鄉及出遊民眾謹慎駕駛，共度平安佳節。

精華 FAQ

  • 印度教家庭通常會在清晨進行油浴淨化身心，接著換上新衣、前往寺廟祈禱，並與親友團聚、分享糖果，家中也會點亮油燈，象徵迎接光明與美好生活。

  • 2026年全馬屠妖節慶典在吉隆坡十五碑小印度舉行，預計吸引約5000人。現場安排傳統印度舞蹈、文化表演、武術展示及歌手演出，展現多元文化特色。

  • 首相安華及多名部長祝賀屠妖節，強調光明戰勝黑暗、善良戰勝邪惡，也呼籲民眾尊重彼此差異、增進鄰里情誼、關懷弱勢，並注意返鄉出遊安全。

印度

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