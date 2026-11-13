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日男罹癌被宣告剩3個月 撿到鉅款占為己有 判囚半年

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日本男子3月被宣告僅剩2至3個月壽命當天，撿到2200萬日圓現金；他據為己有並大...
日本男子3月被宣告僅剩2至3個月壽命當天，撿到2200萬日圓現金；他據為己有並大肆揮霍，遭法院判處6個月拘禁。圖為日圓，示意圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

日本一名罹癌男子在被宣告僅剩2至3個月壽命後撿到2,200萬元現金，卻將錢據為己有並揮霍，最終因侵占罪遭判6個月拘禁刑。

日本一名男子今年3月被醫師宣告癌症復發、僅剩二至三個月壽命，當天竟在路邊撿到2200萬元（日圓，下同，約13.9萬美元）現金。他將錢據為己有並大肆揮霍，因侵占罪近日遭法院判處六個月拘禁刑。

日本TBS電視台、朝日電視台報導，今年3月5日，43歲的被告末永拓也在住院的醫院被告知癌症復發，醫師宣告他只剩二至三個月的生命。

末永返家途中，在仙台市青葉區路邊發現一個掉落的袋子。他好奇袋中內容，撿起後帶到附近公園的廁所打開，才發現裡面裝著2200萬元現金。

末永在庭上表示：「我當時覺得，這是神明給我的。」

他將這筆錢用在到越南拜訪女友老家、與朋友到伊勢旅行、飲食和支付治療費等，到7月遭逮捕前已花掉約1800萬元。

報導指出，這筆現金是運送現金的保全公司人員不慎掉落的。末永7月因涉嫌侵占遭逮捕，當時已超過醫師宣告的餘命期限。

10月19日首度開庭時，檢方認為末永犯行「極度自私」，求處一年拘禁刑；辯方則請求給予緩刑。

保全公司的損失已由保險理賠，末永須每月向保險公司償還3萬元，但要還清預計得花50年以上。

仙台地方法院近日宣判，法官指出：「要求被告今後50年以上每月償還3萬日圓，是否真能履行，不得不說令人存疑。」

對於末永是在獲知餘命後才撿到現金，法官表示：「即使他因餘命宣告而自暴自棄，可酌情考量的程度仍有限。即使充分考量沒有前科等有利情節，也難以認定本案適合緩刑，不得不判處實刑。」

最終，法院判處末永拓也六個月有期徒刑。而在本月5日，他迎來醫師宣告剩餘壽命後的第八個月。

精華 FAQ

  • 他在醫院被告知癌症復發、僅剩2至3個月壽命後返家途中，於仙台市路邊撿到一個袋子，帶去公園廁所打開才發現裡面有2,200萬元現金。

  • 末永拓也將現金拿去越南探訪女友家人、與朋友到伊勢旅行，還用於飲食與治療費等開銷；到被捕前，已花掉約1,800萬元。

  • 法院認為他雖受餘命宣告，但侵占行為仍屬自私，且每月償還3萬元要還超過50年，難認可確實履行，因此不適合緩刑，最終判處實刑。

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