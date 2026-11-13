英女當「房屋保母」住陌生人豪宅 房租1年省2.4萬元

蜜雪兒靠當「房屋保母」住遍豪宅。示意圖。（圖／AI生成）

AI摘要 文章摘要整理： 英國63歲女子蜜雪兒為實現環遊世界夢想，改當全職房屋保母，住進陌生人豪宅換取免費住宿，每年可省下約1.8萬元英鎊，並兼顧旅行與工作。

英國一名女子為了實現環遊世界的夢想，決定放棄租屋，透過當「房屋保母」（house-sitter），直接住進陌生人的豪宅 。自從做了這份工作，她不僅能住進平常負擔不起的豪華住宅，每年還能省下高達1.8萬元（英鎊，下同，約2.4萬美元）的房租與生活開銷，將錢用來到處旅行。

據英國鏡報報導，63歲的蜜雪兒（Michelle）為了完成環遊世界的夢想，決定成為全職「房屋保母」。她把所有家當塞到車上，開車往返英國及歐洲各地，為外出度假的屋主維護房屋，藉此換取免費住宿。

蜜雪兒表示，她只要負擔媒合網站的會員費，每月最多可省下1500元房租，住在其他屋主家中也不需負擔水電費。除了維護房屋之外，她也會幫忙修剪花圃、照顧寵物。她最近接下的工作，是入住英國德文郡（Devon）一棟建於16世紀的農舍，房屋周圍還有約25英畝的土地，相當於10公頃。這次看管工作長達兩個月，而她接下來半年的行程也幾乎全都排滿了。

為了展開新生活，蜜雪兒將原本住處的家具捐給慈善商店，只保留生活必需品及具有紀念價值的物品，盡可能把所有家當裝進汽車後車廂。不過，她坦言最困難的不是沒有固定住所，而是必須割捨心愛的衣服及紀念品。除此之外，獨自旅行偶爾也會感到孤單，甚至覺得自己與社會有些脫節。

蜜雪兒認為，雖然每隔幾周就得搬家，但能不斷探索新地方，也不必受朝九晚五的生活限制，讓她感到非常自由。雖然過著游牧般的生活，但她去到哪都帶著自己最喜歡的馬克杯和毛毯，讓陌生的住所也能有家的感覺。